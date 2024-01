Sabadell celebra el Dia Europeu de la Mediació

Sabadell ha celebrat durant aquesta setmana el Dia Europeu de la Mediació. Com a iniciativa el Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament ha organitzat una carpa informativa itinerant que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Allà els sabadellencs han pogut conèixer diverses eines sobre la resolució de conflictes. Un dels espais escollits ha estat l’exterior de la biblioteca Vapor Badia, on el mateix dissabte també s’hi ha celebrat una activitat infantil.

“La convivència és fonamental”

Com a encarregades de la carpa hi ha hagut Neus Camacho, cap del servei de Mediació i Gemma Alonso, tècnica mediadora. Ambdues han destacat les activitats celebrades durant la setmana i han valorat la tasca del servei. Aquest s’ocupa d’aspectes de convivència ciutadana, com poden ser conflictes veïnals o escolars, per exemple. La seva seu es troba al carrer Ferrer de Blanes i és allà on fan la majoria de les gestions, encara que també poden desplaçar-se a llocs concrets.

Segons Camacho i Alonso, a Sabadell un 80% dels conflictes són veïnals– sobretot sorolls i mascotes. “Sovint trobem males relacions que provenen de no parlar prou, per això emfatitzem la comunicació”, ha expressat Camacho. En el cas d’Alonso ha reivindicat el paper de la convivència: “És fonamental, nosaltres sempre intentem que la gent empatitzi i sàpiga escoltar”.

La seva tasca és molt important, també valorada dins i fora la ciutat. Precisament, un dels seus programes va ser premiat el passat dimecres en els Premis ADR 2023, que atorga el Departament de Justícia, Drets i Memòria a través del Centre de Mediació de Catalunya. En ser preguntades pel guardó, tant Camacho com Alonso s’han mostrat molt satisfetes: “Ens ha fet molta il·lusió, hi ha una trajectòria al darrere i és maco veure’n els resultats”.

Pinzells per la pau

Per completar la jornada, el Servei de Mediació- en col·laboració amb la Vapor Badia- ha preparat una activitat infantil a l’interior de l’edifici. Anomenada ‘Pinzells per la pau’ aquesta a consistit a una activitat cooperativa. Dividits en grups, una 15 de participants han hagut de coordinar-se per pintar un quadre. Però amb una particularitat, ja que el pinzell estava lligat per fils i han hagut de cooperar per poder completar la tasca. D’aquesta manera l’activitat ha buscat reflexionar sobre els rols i els valors de la companyonia i l’escolta dels altres. Aspectes que s’han comentat en un petit debat posterior.

Com a reptes de futur, el Servei de Mediació ja treballa per ampliar la difusió dels seus serveis, arribar al sector esportiu així com associatiu i també continuar sensibilitzant als sabadellencs.