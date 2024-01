Cipo i Arteneu, units per l’exposició ‘Litografies’

Cipo i Arteneu s’uneixen per recuperar l’exposició Litografies. Es tracta d’una col·lecció de nou litografies realitzades per sis artistes de renom: Alfons Borrell, Francesc Vila ‘Cesc’, Ramiro Fernández, Antoni Pitxot, Agustí Puig, Xavier Ristol i Antoni Taulé.

El projecte no és nou, va ser un dels primers que va posar en marxa Cipo amb el seu naixement. Ara, però, reneix per dues raons: recaptació de fons a través de la venda dels exemplars que han cedit els artistes a les dues entitats i, coincidint amb la capitalitat cultural catalana de Sabadell aquest 2024, Cipo vol reivindicar el dret a la cultura de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Joan Madaula, president de Cipo, sosté que la inclusió va molt més enllà de la inserció laboral: “Cal que tots els que treballem per la inclusió de col·lectius en situació de vulnerabilitat i fem un esforç per acostar-los l’art i la cultura”. En el cas de Cipo, els fons es destinaran precisament a projectes d’artesania i artístics. Arteneu ofereix activitats artístiques per a persones amb necessitats especials a la galeria d’art, que acull exposicions temporals de dos mesos de durada, com és el cas de Litografies.

“L’objectiu de la galeria és connectar la cultura amb la ciutat”, diu Eloi Moya, codirector d’Arteneu. La mostra es pot visitar a El Pati de l’Arteneu fins al 15 de març del 2024, en el seu horari d’obertura: de dilluns a dimecres, de 9 h a 21 h; de dimecres a divendres, de 9 h a 23 h; dissabtes, de 12:30 h a 23 h; i diumenges, de 12:30 h a 15 h.

Novetats al Congrés

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va anunciar ahir divendres que impulsarà un canvi legislatiu perquè les persones amb discapacitat permanent no perdin “automàticament” la feina amb la modificació de l’article 49 de la Constitució. Fins ara, la legislació permet acomiadar automàticament a treballadors amb una incapacitat permanent total sense una reubicació prèvia. I és una legislació contrària al dret de la UE. Una modificació que entitats com Cipo han celebrat obertament, “després de tants anys de reivindicació”.