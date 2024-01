El Sabadell oficialitza la baixa de Carlos Beitia, cinquena del mercat d’hivern

La cinquena baixa. Després de Biel Farrés, Antonio Sánchez, Guillem Naranjo i Fran Callejón, el Sabadell ha fet oficial aquest dimarts a la tarda l’acord de rescissió amb Carlos Beitia. El seu destí sembla que continuarà sent a la Primera Federació.

El migcampista valencià va iniciar amb molta il·lusió aquesta segona etapa al Centre d’Esports. De fet, va ser una de les prioritats de l’anterior director esportiu, Jaume Milà, que el va convèncer per tornar després de dues temporades al filial del Celta. Beitia ja havia tingut un pas gairebé testimonial pel Sabadell la temporada 2019/20, però en aquella ocasió per culpa de la pandèmia. Va arribar en el mercat d’hivern procedent del Vila-real B i només va participar en tres partits de lliga i en el play-off d’ascens a Marbella.

Sense confiança

Ara, semblava que podia ser una peça important, però des del principi va quedar relegat a un segon pla. Ni Miki Lladó ni Gerard Bofill li van donar confiança. Amb l’arribada d’Óscar Cano, va disputar un parell de partits com a titular, a Lleó contra la Cultural Leonesa, i davant el Tarazona a la Nova Creu Alta. Seria la seva última participació per completar un total de 456 minuts repartits en 12 partits, només 4 com a titular i un sencer. L’arribada de Carles Salvador i la recuperació del jove Sander Ballero li barren el pas i ha preferit buscar un nou destí.

Amb aquesta cinquena baixa, el Sabadell té ara mateix dues fitxes sèniors lliures, que en principi haurien de ser per les incorporacions d’un lateral dret i un central. També en té una sub’23. El director esportiu, Carlos Rosende, està treballant intensament i tot apunta que aquesta setmana o inicis de la pròxima -el termini acaba el dia 31- es podran concretar les operacions. De moment, aquest dimecres es farà la presentació oficial d’Abde Damar i David Soto. Curiosament, ambdós ja s’han estrenat amb la samarreta i han celebrat gols d’arlequinats.