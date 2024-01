Les obres per soterrar les vies de la línia R2 de Rodalies al seu pas per Montcada i Reixac començaran el proper dilluns, 29 de gener. Així ho ha anunciat el consistori de manera oficial aquest dimecres, en un acte on s’ha anunciat que els treballs començaran al barri de la Ribera, on es faran les primeres cales.

El consistori crearà una Oficina municipal per fer-ne seguiment amb la participació tant dels grups polítics representants al ple com d’entitats i associacions de la ciutat. Es preveu que el soterrament s’allargui fins a 7 anys, amb les molèsties conseqüents com ara talls de trànsit i pols.

En total s’hi invertiran 540 milions d’euros, als quals s’hi han de sumar 30 més per les obres d’adequació de l’estació de Montcada Bifurcació.