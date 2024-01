Óscar Cano valora “molt positivament” la incorporació del lateral Jordi Calavera

El lateral dret era una de les principals peticions d’Óscar Cano en aquest mercat d’hivern. Finalment, ha estat la quarta incorporació després de Carles Salvador, Abde Damar i David Soto. El fitxatge de Jordi Calavera satisfà, i molt, al tècnic granadí: “fa un mes que el Carlos (Rosende) li va al darrere i ha estat una operació molt treballada perquè tenia possibilitats d’anar a clubs que lluiten pel play-off -en al·lusió al Gimnàstic de Tarragona- i de l’estranger. Ha decidit venir a un equip que ara mateix es troba en zona de descens. És un nou mèrit del nostre director esportiu, que no sé si dorm… Quan es compromet a una cosa, no para”.

Óscar Cano també va comentar fa unes setmanes que li agradaven més els futbolistes que venien en dinàmica de jugar. Aquest no és el cas de Jordi Calavera, qui no tenia equip des de la seva desvinculació amb el Lugo al final de la passada temporada. De totes maneres, per al tècnic arlequinat “això no significarà cap hàndicap perquè ha estat entrenant aquests últims mesos amb el Castellón i treballador del club que conec m’han assegurat que es troba en una bona condició física. L’exigència i metodologia del club orellut també és molt exigent i això ens ajudarà. A més, es tracta d’un futbolista que es cuida moltíssim i genèticament està molt ben dotat”.

Convocat a Las Gaunas

Fins i tot ha avançat que “està preparat per entrar en la convocatòria” pel partit de dissabte a Las Gaunas davant el SD Logroñés i no descarta el seu debut. “M’agrada que els nous jugadors s’integrin ràpidament al grup”, ha subratllat Óscar Cano. La seva incorporació, de retruc, afectarà la posició de David Astals, que feia les funcions de lateral després de la lesió de Pablo Monroy. “El Chino pot actuar en diverses posicions, com extrem, interior, carriler… Fins i tot pot entrar per l’esquerre perquè és un futbolista molt versàtil, amb una gran determinació per crear maldecaps a les defenses”.

El següent objectiu del mercat és un central. “Més que res perquè anem curts d’efectius en aquesta demarcació”, ha reconegut Óscar Cano. Sobre més sortides, no tanca la porta a res: “Són molts anys en el món del futbol i poden passar coses. Per exemple, no teníem previst el cas de Carlos Beitia. Ell ho va demanar, ho vam valorar i s’ha pogut fer perquè també teníem overbooking en aquesta zona. De moment, cap altre jugador ha manifestat res de manera imminent, però encara queden dies. Els clubs continuen treballant per buscar peces determinades i potser algun jugador que entén que no tindrà prou protagonisme s’ho pot plantejar. També vull deixar clar que no sortirà cap futbolista amb el qual comptem. S’han de valorar les diferents situacions, pensant en el jugador i també en el club”.