El Míting Internacional torna a la Pista Coberta, escenari d’un rècord del Món

La Pista Coberta de Catalunya de la nostra ciutat tornarà a bullir aquest dissabte amb la celebració del Míting Internacional. Aquesta novena edició tindrà més de 260 atletes en representació de 42 països, tot un rècord que duplica la participació de la darrera cita. L’espectacle sembla assegurat a partir de les 15.30 hores amb un atractiu programa de proves: 60 m, 60 m tanques, 400 m, 800 m, 1500 m, llargada, pes i perxa.

Organitzada per la Federació Catalana, amb la col·laboració de la Joventut Atlètica Sabadell i l’Ajuntameent, el creixement en quantitat també ha millorat la qualitat. La reunió gaudirà de la presència d’atletes de gran renom en un any d’especial transcendència pel Mundial i els Jocs Olímpics de París. En l’àmbit nacional destaca la presència d’Adrián Ben, Mariano Garcia o Carlos Tobalina, els catalans Jael Bestué, Esther Guerrero o Jaime Guerra i tampoc faltarà la representació sabadellenca amb Laura Bou i un Roger Martínez que recentment va establir un nou rècord de Sabadell en els 60 m tanques (7,99).

Rècord del món

La instal·lació sabadellenca s’ha convertit en un gran referent de l’atletisme i aquesta gran cita internacional significa la confirmació. No és fàcil convèncer atletes d’altíssim nivell mundial per venir quan poden participar en mítings amb més pressupost i dotacions superiors en premis. Això vol dir que els encanta la Pista Coberta de Catalunya i la millor constatació va ser la segona edició, l’any 2017, quan l’etíop Genzebe Dibaba va establir un fantàstic rècord del món en els 2000 m: 5′23″75. “Estic molt feliç. M’encanta aquesta pista i el públic ha estat sensacional”, va explicar després de fer-se la icònica foto, rodejada d’aficionats, amb la seva marca que, per cert, encara és vigent en pista coberta. Els 2000 m és una prova oficial encara que no se celebra en els programes de campionats convencionals.

“Que Sabadell tingui un rècord del món és un regal”, explica l’estadístic de la Joventut Atlètica Sabadell, Ricard Rof, qui afegeix que la Genzebe “sempre va sentir-se molt motivada a la Pista Coberta de Catalunya”. De fet, en la primera edició (2016) ja va establir la millor millor marca de l’any dels 3.000 m i segona de tots els temps (8’22’’50) i el 2019 va tornar a meravellar en els 1500 m, fent la millor marca mundial (3’59’’08) i quarta de tots els temps. “L’atleta etíop va posar el nom de Sabadell en el mapa mundial de l’atletisme”, afirma Ricard Rof.