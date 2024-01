El 75 Aniversari de l’handbol arlequinat en un documental i una taula rodona

La celebració del 75 Aniversari de l’handbol arlequinat -entre Centre d’Esports Sabadell i el Creu Alta Sabadell Handbol- viurà aquest divendres un segon capítol després de la inauguració de l’exposició al Casal Pere Quart que es pot visitar fins al 6 de febrer. En el mateix escenari, tindrà lloc un documental i una taula rodona.

L’auditori del Casal Pere Quart viurà, a partir de les 18 hores, una vetllada nostàlgica i emotiva amb la projecció del documental dels 75 anys, una obra creada per Sergi F. Moure, capturant moments inoblidables i testimonis que han teixit la trama d’aquesta història compartida al llarg del temps. Posteriorment, tindrà lloc una taula rodona amb protagonistes d’aquests 75 anys, per entendre la seva evolució i el canvi generacional.

“Significarà una oportunitat única de connectar amb les seves vivències i reflexions, creant un espai de diàleg i retrobament”, explica el president del Creu Alta Sabadell Handbol, Albert Bosch, un dels protagonistes del col·loqui juntament amb Isidre Gonzàlez (ex jugador i un dels promotors de la colla d’amics que va esdevenir un gran club d’handbol); Josefina Antonell (la voluntat feta equip o com una colla de dones van obrir un camí desconegut); Lluís Buil (temps difícil i l’esperit de supervivència) i Josep Ma Bardon (l’escola d’handbol, la llavor de la situació actual del club). El 24 de gener se celebrarà un dinar de germanor a l’Hostal el Cim on es reuniran diferents generacions i etapes de l’handbol arlequinat.