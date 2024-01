El nou institut Narcisa Freixas ja té projecte d’edifici

Hi ha llum al final del túnel? El Departament d’Educació va presentar dijous a la comunitat educativa de l’institut Narcisa Freixas i Cruells el pla per a la construcció del nou institut, que actualment opera en barracons des del seu establiment, l’any 2019. Segons ha fet saber Educació a través de les seves xarxes socials, el projecte disposa d’una assignació pressupostària de 7,5 milions d’euros; i el nou edifici està previst que tingui una superfície construïda de 4.200 metres quadrats i albergui tres línies d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i dues més de Batxillerat.

“Vam fer el procés participatiu el dia 24 i ens van ensenyar els plànols, que ens van semblar molt correctes”, apunta la presidenta de l’AFA del centre, Verònica Nuñez. “Malgrat tot, ens van comunicar que tot això ha de passar per Infraestructures per licitar la constructora; i que es preveu l’inici d’obres de cara al curs 2026-2027”. A partir d’aquí, i tal com estipula la Generalitat en els criteris de construcció de noves escoles, l’execució de les obres pot tardar de 12 a 24 mesos –sumat als sis mesos per licitar l’obra i als dos mesos per fer l’adjudicació i el contracte–.

Els tràmits per cedir el terreny de l’Ajuntament a la Generalitat –la fase 0 de 9– es va fer efectiva el febrer de 2022. El solar que ha d’acollir el nou institut és a les antigues cotxeres de la TUS, a la cruïlla entre la carretera de Barcelona i els carrers de Calders i Martí l’Humà.

“Arriba tarda”

L’Institut Narcisa Freixas i Cruells va néixer fa cinc anys al barri de l’Eixample per donar resposta a un barri que aleshores no tenia cap institut. La gran por de les famílies era que la primera promoció de l’escola hagués d’abandonar l’institut després de cursar 4t d’ESO per la manca d’edifici on continuar els estudis de batxillerat. “En aquest sentit, fem tard”, lamenta la presidenta de l’AFA. Cinc anys després, aquells alumnes que van encetar les aules de l’institut van finalitzar la secundària obligatòria l’any passat i van haver d’inscriure’s a un institut diferent a estudiar batxillerat. “És una llàstima perquè no han pogut donar continuïtat a un projecte pedagògic que ens agradava”, reblaven les famílies en una entrevista a aquest mitjà.

Novetats, també al Virolet

En la mateixa línia, Educació també va presentar a la comunitat educativa de l’Institut Virolet l’ampliació del centre a dues línies d’ESO. Ho va fer també via xarxes socials. A l’espera de saber més detalls, el projecte ha comptat amb un pressupost de 3,45M€ i 1.600m2 construïts. L’escola Virolet va estrenar edifici fa dos cursos, però la comunitat demana afanyar-se per tenir també l’edifici de secundària enllestit.