Óscar Cano: “També és important sumar quan no fas un bon partit”

El punt aconseguit pel Sabadell a l’estadi de Las Gaunas davant el SD Logroñés s’ha revalorat una mica més aquest diumenge amb la derrota del Cornellà a Salamanca (3-0) i l’empat del Rayo Majadahonda (pròxim rival a la Nova Creu Alta) contra la Cultural Leonesa (1-1, amb gols dels exarlequinats Sergi Garcia i Aleix Coch). Només el goal–average general -el registre que ara mateix mana per establir la classificació- impedeix els arlequinats sortir de la zona de descens en aquesta 21a jornada.

Està igualat a 21 punts amb el Cornellà, però el conjunt del Baix Llobregat té un -7 i el Sabadell un -11 en el bagatge general golejador. Això sí, el 0-1 assolit a Palamós pot tenir una gran transcendència a final de la temporada en cas d’empat a punts i decidir llavors l’average particular.

El tècnic arlequinat, Óscar Cano, també va donar per bo l’empat a La Rioja perquè el seu equip, va admetre, no va oferir la seva millor versió. De totes maneres, ha tancat el mes de gener amb un sensacional ’10 de 12′ que permet observar el futur amb optimisme.

CONTROL: “A la primera part, cap dels dos equips ha espantat de debò, però penso que estàvem controlant perfectament el partit. Ens va faltar ajuntar-nos més al voltant de la pilota. Hem estat un equip excessivament llarg. Tenim recursos amb Vladys per buscar els espais, però tampoc podem condicionar tot el joc a aquesta possibilitat. Ha faltat paciència per crear situacions i progressar”.

SEGONA PART: “No he estat gens bé i s’ha d’admetre. El SD Logroñés tampoc ha tingut moltes oportunitats, però ha estat millor que nosaltres. Han fet un golàs i la millor lectura és que l’equip ha sabut reaccionar empatant gairebé de manera immediata. A partir de l’1-1, reconec que donava per bo el punt tal com estava veient el meu equip”.

MOTIUS: “A vegades és una qüestió mental. Vens de guanyar tres partits consecutius, mai ens havíem trobat en una situació tan propera de sortir de la zona de descens i això pot provocar una mica d’ansietat per assolir-ho. Sembla que el dia que això passi s’acabarà la lliga i això no serà així. Queda moltíssim per fer. El més important és que en un partit en el qual no hem estat bé, l’equip s’ha mantingut dempeus i ha estat capaç de sumar”.

DINÀMICA POSITIVA: “Quan tens en l’àmbit psicològic una bona situació i veus que pots competir contra qualsevol, l’equip té la capacitat de respondre a un cop dur com ha estat l’1-0. En lloc d’enfonsar-te, vas per l’empat. Ha sigut la recompensa, però insisteixo que no hem estat bé i molts jugadors no han estat al nivell de les últimes jornades. Això no és fàcil i cada partit té les seves circumstàncies”.

SOLIDESA DEFENSIVA: “Hem defensat bé, ha estat una de les notes positives del partit. El SD Logroñés no han tingut ocasions clares. En aquest aspecte hem tingut un bon rendiment. Els jugadors demostren una actitud molt solidària per replegar-se i l’última línia ha estat fenomenal i jo voldria destacar a Joan Ander Amelibia. Aquest és el rol que volem d’un dels millors centrals de la categoria. Debut de Calavera? És un noi que defensa bé, també bon peu per sortir i molta experiència. Ens donarà més opcions, sobretot per aprofitar a David Astals i faci soroll en posicions més avançades”.

DOS CONSECUTIUS A LA NOVA CREU ALTA (R. MAJADAHONDA I BARCELONA AT): “Tots els partits seran difícils fins al final. Quan s’està patint moltíssim durant la temporada, és humà i normal que després de guanyar tres partits, un dels quals al Celta Fortuna, candidat al títol, s’instal·li un estat d’eufòria en l’entorn del club. Aquest partit a Las Gaunas ens ve molt bé per saber les dificultats d’aquest recorregut. Continuo pensant que el Sabadell estarà en aquesta línia tan fina de la permanència i el descens… El més important és que l’equip, amb el 10 de 12, ja està al mateix nivell de tots. Jo esperava arribar-hi més tard. Si som 9 equips implicats, millor que sis o set”.

POSICIÓ DE MARRU: “Normalment, s’associa bé amb la pilota i això atrau molts defensors i permet alinear a jugadors amb energia. Marru és un futbolista que ja li podem donar responsabilitat, és un noi amb bones condicions i aprofitar la seva polivalència. I a Vladys bo el veig per fora, no té l’habilitat dels extrems purs, però ens estan donant moltíssim”.

ÚLTIMA SETMANA DE MERCAT: “No sé si hi haurà més sortides, dependrà de les sensacions d’alguns jugadors. Jo compto amb tots, òbviament, però alguns també han tingut temps de veure si tindran més o menys protagonisme. Sí que espero alguna entrada, sobretot per la línia defensiva. Per número fonamentalment. Tenim a Ricard Pujol, un jugador molt eficaç, però un central dretà podria ser important i sempre pot caure alguna cosa més a última hora. El director esportiu està atent a totes les situacions i alguna sorpresa ens donarà”.