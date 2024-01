El Congrés debat i vota aquest dimarts a la tarda la llei d’amnistia. El text que arriba al ple és el que van pactar el PSOE, ERC i Junts durant el tràmit en comissió, en què aquestes forces van introduir un major blindatge per impedir que els jutges aprofitin l’excepció del terrorisme i el secret de les actuacions per invalidar l’amnistia als investigats del Tsunami Democràtic, CDR i de l’operació ‘Volhov’. Fruit de les noves maniobres judicials, Junts i ERC mantenen vives diverses esmenes que aposten, entre altres, per eliminar cap referència al terrorisme entre les excepcions d’aplicació de la llei. De moment el PSOE es nega a introduir cap modificació, però manté oberts els canals de negociació.

La transcendent jornada en l’àmbit polític tindrà protagonisme sabadellenc. Segons ha avançat TVE, el diputat Paco Aranda (PSC) serà l’encarregat de defensar la llei d’amnistia pels socialistes al Congrés dels Diputats. La setmana passada, ell mateix va afirmar que la llei és un pas decisiu per al “retrobament” i per “tornar a la política el que mai n’hagués hagut de sortir”. Segons Aranda, és un text plenament constitucional que busca erigir un país “millor”.

Aranda repeteix en aquesta legislatura com a portaveu socialista a la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Ara, el PSC ha confiat la seva representació en el diputat en una de les comissions clau de la legislatura. La llei d’amnistia és l’únic punt de l’ordre del dia del ple d’aquesta setmana. El debat començarà a les 15.00 hores amb la presentació del dictamen per part d’Aranda, que disposarà de 12 minuts per intervenir. Després els grups que vulguin defensar les seves esmenes disposaran de 7 minuts cadascun, i la resta de grups també podran intervenir durant 7 minuts cadascun.

Paco Aranda (1977) és l’únic diputat de Sabadell al Congrés dels Diputats. Llicenciat en Dret per la UB i amb un postgrau de Pràctica Jurídica, es va presentar per primer cop a les llistes del PSC per Barcelona a les eleccions generals del 2019 i va repetir en la contesa electoral del juliol passat.