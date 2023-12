El sabadellenc Paco Aranda repetirà com a portaveu socialista a la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. El PSOE ha confiat la seva representació en el PSC en una de les comissions clau de la legislatura: haurà de defensar la tramitació de la llei d’amnistia als investigats pel Procés, que rebutgen tant el PP com Vox i que passarà el primer tràmit dimarts que ve.

“Vull continuar treballant per a la concòrdia i el diàleg per resoldre el conflicte polític amb Catalunya”, explica Aranda, que defensa l’amnistia com un instrument per poder passar pàgina dels moments de més tensió entre els governs de l’Estat i de la Generalitat. L’any 2021, el diputat ja va donar suport als indults als líders independentistes com a portaveu socialista de Justícia al Congrés, una iniciativa que “ha funcionat” des del seu punt de vista. “La societat catalana ha pogut girar full als fets de 2017”, exposa. El diputat també ha participat en la tramitació d’una vintena de propostes de llei des de la mateixa posició.

Paco Aranda (1977) és l’únic diputat de Sabadell al Congrés dels Diputats. Llicenciat en Dret per la UB i amb un postgrau de Pràctica Jurídica, es va presentar per primer cop a les llistes del PSC per Barcelona a les eleccions generals del 2019 i va repetir en la contesa electoral del juliol passat.

Juntament amb Aranda, uns altres deu diputats del PSC s’han quedat amb les funcions de portaveu en comissions del Congrés dels Diputats. Els socialistes catalans ostentaran onze dels 54 càrrecs en comissions de la cambra baixa espanyola. Alba Soldevilla, del PSC de Terrassa, completa la representació socialista vallesana a la cambra baixa.