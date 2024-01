El col·lectiu FEMVallès i l’associació Promoció del Transport Públic (PTP) proposen desdoblar la línia R3 de Rodalies al seu pas per Montcada i Reixac de manera soterrada i aprofitant part del traçat de la carretera C-17. Es tracta d’una solució per a garantir la continuïtat del desdoblament fins a l’estació de Montcada Bifurcació, i que permetria, a més, recosir els trams urbans ara mateix dividits pel pas de les vies. La mesura es fa pública coincidint amb la setmana en què han començat els treballs per soterrar la línia R2, unes obres que es poden allargar fins a set anys.

El plantejament aprofitaria el pas de la C-17, que en un tram passa sota terra i que ara es podria dividir en dos, una reservada a la circulació de vehicles i l’altra per al ferrocarril amb doble via. Això és possible gràcies a la davallada del trànsit a la C-17 amb la retirada del peatge de la C-33, un fet que permet reconsiderar el volum de trànsit.

“La via talla un parell de quilòmetres del nucli urbà, i si a més s’hi posés una segona en superfície generaries un nou problema”, assenyala Manel Larrosa, membre de FEMVallès. Fent passar les vies sota terra i aprofitant el pas de la C-17 permetria guanyar espais lliures en superfície i de retruc qualitat urbana, a la vegada que suposaria moure l’actual estació de Montcada Ripollet més a prop del nucli urbà.

Larrosa assegura que han fet comprovacions tècniques pel que fa a pendents i que també s’ha compartit la proposta amb institucions com l’Àrea Metropolitana de Barcelona o l’Ajuntament de Montcada i Reixac, així com amb la Generalitat o l’Estat.