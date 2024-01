El Personatge: Hi hauria d’haver més freqüències d’autobús a Sabadell?

Míriam Andrea Almasque: “Haurien de posar més autobusos”

La sabadellenca Míriam Andrea Almasque Jordan viu a Torre-romeu, i creu que hi hauria d’haver una més freqüència de pas dels autobusos de les línies que creuen el barri entre setmana, la L4 i L44. “Al barri on visc hi ha molta gent gran que necessita el bus”, i demana que es posin més vehicles per reduir la freqüència de pas.

L’horari és una altra reclamació compartida amb altres usuaris, ja que aposta perquè “comencin més d’hora i acabin més tard. L’últim passa a les 23.30 h pel Centre; si el perds has d’anar caminant fins a Torre-romeu”. Almasque creu que “haurien de posar algun bus nocturn, i els diumenges més vehicles de l’F4.

María Espinola: “Els dissabtes el servei és pèssim, el bus triga molt a passar”

Les línies 1, 4 i 55 les utilitza sovint la sabadellenca María Espinola per moure’s per la ciutat i entre casa seva i la feina. Segons la seva experiència, de dilluns a divendres els autobusos de TUS “van bastant bé”, i els posa un 10, però “els dissabtes el servei és pèssim; passen cada molt temps”.

Les esperes a les marquesines a vegades s’eternitzen esperant que passi un vehicle. Des del seu punt de vista, “els dies festius faria falta reforçar el servei”. Això ajudaria a reduir les esperes i a ser una millor opció pels sabadellencs. Una de les coses que assenyala Espinola dels horaris dels festius -que inclouen els diumenges- és que creu que hi hauria d’haver algunes freqüències de pas que comencessin més d’hora que en l’actualitat.

Carmen Espada: “El servei és bo, però els diumenges no hi ha prou freqüències”

També utilitza l’autboús urbà habitualment la veïna Carmen Espada. “El servei és bo, però els diumenges no hi ha prou freqüències”, diu. Aleshores, la línia 80 canvia per la F3, però el bus passa més tard que entre setmana, i això perjudica persones que, com ella, comencen a treballar més d’hora diumenge al matí.

“Els diumenges l’autobús passa a les 8 h, i molts entrem a treballar a les 7 h”, apunta. Per això, destaca que al barri hi ha diverses persones que agafarien l’autobús a les 6-6.30 h si hi hagués alguna freqüència prevista. “La ruta està bé”. L’interurbà A1, comenta, també podria tenir més freqüències els diumenges.