TUS prova un vehicle d’hidrogen, tot i que no té cap punt de recàrrega a Sabadell

La concessionària del servei d’autobús urbà, TUS, ha començat a provar un vehicle d’hidrogen pels carrers de Sabadell. Circularà per la ciutat durant diversos dies en les pròximes dues setmanes, i l’objectiu és recollir informació sobre el seu rendiment al municipi per valorar si tindria sentit comprar-ne un o més en els pròxims anys. El principal inconvenient, avui dia, és que a Sabadell no hi ha cap estació de càrrega d’hidrogen, i aquesta s’ha de fer a la Zona Franca de Barcelona. L’alcaldessa, Marta Farrés; el president de TUS, Paco López; i el gerent de TUS, Xavier Andreo, han presentat el vehicle en una roda de premsa aquest divendres al racó del Campanar.

Es tracta d’un autobús cedit gratuïtament per l’empresa Solaris Bus Ibérica, d’origen polonès. El model és l’Urbino 12 Hydrogen i no emet emissions contaminants. El vehicle compta amb un dipòsit de 1.560 litres d’hidrogen i es complementa amb una petita bateria elèctrica que alimenta el motor elèctric que porta. L’Ajuntament i TUS subratllen que aquest sistema redueix l’impacte ambiental (l’únic residu és el vapor d’aigua), fa que el vehicle sigui més silenciós i es produeixin molt poques vibracions, la qual cosa es tradueix en una experiència de viatge més còmoda per als passatgers.

Sabadell no té cap punt de recàrrega d’hidrogen actualment. Des de fa més de dos anys anys, Aigües Sabadell(CASSA), amb la col·laboració del consistori, treballa per fer possible el projecte Biotop a la depuradora de Sant Pau de Riu-sec, i inclouria una estació de recàrrega d’hidrogen, però de moment és això, un projecte. S’opta a aconseguir fons europeus i d’altres institucions que permetin tirar-lo endavant en els pròxims anys. En aquest sentit, Farrés apunta que “com a ciutat amb un element d’aquestes característiques i hem de trobar partners. Amb la companyia d’aigues hi estem col·laborant com a Ajuntament i TUS també s’hi podria sumar. Com més gent [institucions, empreses, organitzacions] se sumi a reclamar aquests fons, més probabilitat tinguem que ens puguin donar aquests diners”.