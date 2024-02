La Crida presenta una demanda als jutjats per anul·lar el contracte de neteja de Sabadell

La Crida per Sabadell ha presentat una demanda per a declarar la nul·litat del contracte de neteja de l’espai públic i recollida de residus d’Smatsa. El grup municipal al·lega que el contracte es va dur a terme com si es tractés d’un de gestió de serveis públics quan en realitat es tracta d’un contracte de serveis. “Es van fer tràmits irregulars, no es va gestionar de manera correcta”, sostenen els anticapitalistes.

La portaveu de la Crida, Anna Lara, ha apuntat cap al PSC i critica que “ha perdut molts temps i diners per intentar justificar el que és injustificable i mantenir el contracte fins al seu final”.

De la seva banda, l’exregidor de serveis municipals i membre de la formació, Lluís Perarnau, assegura “s’ha limitat la pública concurrència durant 11 anys i s’ha impedit la implementació d’altres formes de gestió que haguessin pogut comportar un estalvi notable”. Perarnau sosté que “cal posar fi a una situació irregular” i recorda que aquest contracte està investigat “a una peça del cas mercuri”.

Fonts municipals, d’altra banda, apunten que el Govern “està centrat a millorar la qualitat del servei” i “a minimitzar l’impacte de mala gestió de la Crida, acreditada pels jutges”. De fet, les mateixes fonts recorden que, per la gestió del quadripartit, Sabadell ha hagut de pagar 4 milions d’euros a Smatsa.