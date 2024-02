Demanen contundència per erradicar els gargots del carrer

Entitats veïnals i comercials de Sabadell reclamen més contundència administrativa per lluitar contra la proliferació constant de pintades vandàliques arreu de la ciutat. Miris on miris, vagis al barri que vagis, no costa gaire trobar un gargot o una guixada que “embruta”, tal com les qualifiquen tant el president de l’Associació de Veïns Centre-Mercat, Evarist Fortuny, com el de l’Associació Ca n’Oriac Comerç, Miguel Tello. Lectors del Diari assenyalen carrers arreu de la ciutat, com des de la via de Massagué a l’avinguda de Matadepera, passant pel carrer de la Riera Villaret (Creu Alta) o els carrers d’Atlanta (la Concòrdia) i Petrarca (Can Rull), per citar-ne alguns. Aquestes pintades vandàliques no tenen res a veure amb els grafits artístics fets per professionals que busquen embellir un espai.

Les pintades vandàliques “embruten molt la ciutat. Si veus una façana acabada de pintar, maca, fa goig, i al cap de dos dies ja trobes una pintada allà… és d’un gran incivisme”, comenta Fortuny. Els afectats tant són edificis públics com privats, igual que sortides de ventilació o qualsevol altre element que hi pugui haver a l’espai públic. A Ca n’Oriac, aquesta mateixa setmana Miguel Tello n’ha hagut de treure una de la seva façana. Creu que és millor anar-les traient quan les fan per evitar l’efecte crida. “Aquesta setmana me n’ha tocat treure una, i això l’únic que fa és embrutar”, denuncia. Tello creu que els autors moltes vegades “ho fan per marcar territori” i perquè “no hi ha consciència”.

Des de l’agrupació comercial creuen que aquests actes “no interfereixen directament al comerç, però fan que hi hagi la sensació de brutícia i deixadesa a la zona comercial”. Una imatge de decadència que, afegeix, s’accentua de nit quan a la foscor l’acompanyen les persianes abaixades plenes de pintades.

Pagar o pintar

Evarist Fortuny reclama que s’imposin mesures més dràstiques. Als que fan aquestes pintades “els posaria una multa que recordessin tota la vida. No els posaria a la presó ni molt menys, però els faria pintar la façana i que la persona que ho hagués fet veiés que és molest”. Des del seu punt de vista “el consistori hauria de prendre mesures”. Una de les opcions que veu amb bons ulls és pintar grans murals artístics fets per professionals, com el que 2015 diferents grafiters van pintar de forma autoritzada a la façana de l’Escola Industrial al carrer del Pare Sallarès (Centre).

Per la seva part, Miguel Tello espera una “resposta contundent per part no de la policia sinó de la llei, i si has pintat multa o ho neteges, no cal més”. Amb productes dissolvents i antigrafits sovint es poden netejar aquestes pintades quan són de dimensions abastables, però reclamen temps i diners, a part de paciència. Tanmateix, una cosa que sorprèn és que “veiem que les signatures que fan es repeteixen i estan a molts llocs, també a l’autopista”.

Un altre tema relacionat són els adhesius de col·lectius com els serrallers, la compravenda de vehicles o la prestació de diferents tipus de serveis que també s’escampen per tot el municipi. Tello assenyala que “els continuen posant i no passa res, a més aquests deixen un número, no són anònims…”. El sabadellenc reclama que “si el que posen és adhesiu i no es pot treure, ho multaria”. Si és un paper que es pot recollir i aprofitar o llençar, és diferent, tot i que moltes vegades acabin a terra.

Fins a 1.500 euros previstos de multa

Les sancions que pot imposar l’Ajuntament per fer pintades no autoritzades en edificis públics i privats les determinarà l’Ordenança de civisme i convivència, que gestant des de fa anys. De moment, i fins que no s’aprovi definitivament, la Policia Municipal pot interposar denúncies per danys o deslluir béns immobles. El 2022 van ser 17 i el 2023, 4 (-76,4%), a l’espera de tancar els resultats definitius.

El 2021, la nova ordenança ja estava en tràmit pendent d’aprovació (s’havia començat a redactar anteriorment) i es va aprovar inicialment l’abril de 2023. A dos mesos de complir-se un altre any des d’aleshores, es continua pendent que el Govern la porti al ple per aprovar-la definitivament i que entri en vigor.

Aquesta normativa permetrà sancionar pintades vandàliques en edificis públics i privats, amb sancions de 100 a 1.500 euros. Per a les diferents conductes incíviques de tot tipus que recull l’ordenança hi ha tres possibles infraccions, que són les molt greus (MG), les greus (G) i les lleus (L). Les que afecten al patrimoni arquitectònic seran considerades greus si es fan en edificis protegits, ja siguin públics o privats. Ho són immobles com la Casa Duran (c. del Pedregar), la casa Antoni Casanovas (c. de Sant Antoni, 13) i la Casa Grau (pl. del Gas), per citar només alguns dels més de 500 edificis catalogats. Com totes les sancions, hi ha diferents graus a l’hora de multar-les, i la sanció mínima en aquest cas és de 751 euros, 1.100 euros si la sanció és greu de grau mitjà i de 1.500 si es qualifica de grau màxim.

Quan la pintada en espais públics, a l’espai natural o en edificis (cases o blocs de pisos i equipaments públics) que no estiguin protegits -la majoria-, les sancions seran considerades lleus. Igualment, hi haurà tres graus de multa, d’un mínim de 100 euros, 400 en el grau mitjà i 600 com a màxim.

Per iniciativa pròpia, l’Ajuntament de Sabadell no neteja les pintades no autoritzades de les façanes a no ser que siguin proclames que fomentin la discriminació o l’odi.