Saps on és… el molí de vent centenari del Centre?

En els últims mesos les excavadores han enderrocat la casa de la cantonada del carrer de Gurrea amb Turull, al barri del Centre. Feia anys que estava tapiada i el seu enderroc ha permès deixar a la vista una construcció d’un gran valor arquitectònic: un molí de vent centenari actualment en desús.

Es tracta d’una peça catalogada, protegida en el catàleg de protecció del patrimoni sabadellenc, amb un nivell 2 (Conservació) de 5 possibles, tenint en compte que l’1 és el màxim i el 5 el mínim. Aquesta obra, doncs, s’ha de conservar totalment i, per això, un cop ha acabat l’enderroc de la finca es pot veure des del carrer. Se’n desconeix l’autoria, data de 1890 i, segons l’Ajuntament, servia per extreure aigua del subsol.

El molí està fet amb maó i la part de les aspes no s’ha conservat (van desaparèixer abans de ser catalogat). La forma cilíndrica del molí acaba, en la part superior, amb un coronament de rajola ceràmica -parcialment deteriorada- en forma de sanefa i colors blanc-i-blau. A l’exterior hi ha una escala de gat. Es desconeix l’estat de conservació de l’interior del molí, ja que en el moment d’elaborar el catàleg del patrimoni no s’hi va poder accedir.