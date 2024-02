A vista d’ocell, el Parc del Nord es distingeix com un dels punts verds de Sabadell. Els treballs fets a l’indret -amb aturades obligades i retards- s’han orientat des de l’Ajuntament a potenciar l’entorn natural fins a convertir-lo en un dels corredors verds de la ciutat, amb una superfície de 76.000 metres quadrats. Ara, però, la sequera i les mesures de contenció en el reg de la gespa amenacen a la supervivència de la flora que ja hi ha a l’emplaçament.

En aquest sentit, des del Partit Popular de Sabadell alerten del delicat estat d’alguns arbres plantats recentment, denunciant que el Govern local no ha tingut en compte la greu situació actual de sequera. “En l’impuls que es va donar durant la campanya electoral [el passat mes de maig], es van plantar arbres molt joves, amb arrels que no són molt profundes, i ara s’estan assecant i corren perill. És una llàstima perquè té un cost molt gran”, adverteix la regidora Cuca Santos.

La formació detecta que aquesta realitat també es viu en altres zones de Sabadell, on no s’ha tingut present que s’està en un context de sequera, amb prohibicions i limitacions en el reg que dificulten que els nous exemplars tinguin garantides les seves necessitats hídriques. “És una manca de previsió, fruit de la precipitació electoral”, sentencia Santos, que demana millorar el manteniment d’àrees com la del nord de la ciutat. En aquest sentit, el PP estudia elevar la queixa en el pròxim ple municipal després d’analitzar la situació sobre el terreny aquesta setmana.

“Els arbres no s’estan morint”

Amb tot, fonts municipals neguen rotundament que els arbres del Parc del Nord s’estiguin morint. “S’estan regant des del primer dia, amb aigua regenerada”, justifiquen des del consistori. En total, s’han plantat 570 arbres a la zona, amb una actuació amb prop de 282.000 euros invertits, incloent-hi tasques de drenatge, instal·lació del sistema de reg o retirada de l’anterior arbrat.

En el context actual de l’emergència per sequera -fase 1-, la Generalitat decreta que queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, amb algunes excepcions. En primer lloc, per la supervivència d’arbrat públic i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades -com el cas de Sabadell- o amb aigües freàtiques. En segon lloc, detalla que el reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

Des de l’inici de l’excepcionalitat -ara emergència- per sequera fa gairebé un any, el Govern municipal ha reiterat el seu malestar amb la gestió del Govern català. El consistori reitera que les zones verdes, juntament amb les piscines municipals i les fonts ornamentals, són “refugis climàtics” que han de permetre flexibilitzar les mesures fixades per la Generalitat.