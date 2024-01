Els dos parcs que els veïns esperen des de fa anys

Els veïns de diferents barris del nord de Sabadell esperen que el 2024 sigui l’any dels parcs. Casualitat o no, tot apunta que durant el pròxim any la ciutat n’inaugurarà dos, dels quals fa més d’una dècada que se’n parla: el parc del Nord i el de les Aigües, amb uns 130.000 metres quadrats (més de 13 hectàrees) en conjunt.

L’estiu del 2016 es va poder reobrir la primera part del parc del Nord, després de mesos tancat parcialment per les obres del perllongament de la línia S2 dels FGC, ja que era l’espai on es van dipositar les terres que es treien per allargar les vies. Posteriorment, durant els anys següents, l’Ajuntament va reprendre el projecte per urbanitzar tot el parc -uns 76.000 metres quadrats en total- i, quan estigui enllestit, creuarà els barris de Sant Julià i la Plana del Pintor, Ca n’Oriac, el Torrent del Capellà i Torreguitart. Resseguirà el connector ecològic entre el bosc de Can Deu i el riu Ripoll, passant per Can Puiggener.

Tant el parc del Nord com el de les Aigües s’han trobat amb problemes d’increments de costos i de subministrament de materials derivats primer de la Covid-19 i, després, de la inflaciódels darrers anys. En el cas del parc del Nord, l’obra civil va quedar aturada diversos mesos per la fallida de l’empresa constructora -la mateixa que feia el carrer del Caucas- i els treballs no es van continuar fins el juliol passat, amb una darrera inversió de 2,1 milions d’euros, la meitat dels quals finançats pels fons europeus FEDER.

A l’altra banda de la ciutat, el parc de les Aigües tindrà uns 60.000 metres quadrats i s’havia d’inaugurar inicialment a finals de l’any 2022 a Can Llong, es preveu que pugui obrir a la ciutadania durant el 2024, més de cinc anys després d’iniciar-se les obres. Està situat entre l’avinguda d’Estrasburg, la ronda d’Europa i el carrer de Sarajevo i tindrà uns . A finals del passat mes d’octubre el Govern va licitar dues fases addicionals que inicialment no estaven previstes a les obres, per completar el projecte. Seran la quarta i la cinquena, que comportaran l’adquisició i col·locació del mobiliari urbà i part dels jocs infantils i la culminació definitiva de l’obra.

Jocs d’aigua i mirador

Els dos darrers punts també preveuen la instal·lació d’una sèrie de jocs d’aigua de dos tipus. D’una banda, jocs de bany, en 2 circuits independents; de l’altra, jocs de manipulació, amb 3 circuits amb ruixadors i emissors d’aigua. Els jocs de bany funcionaran en temporada estival, segons un horari establert i atenent en tot moment a les mesures vigents, segons va detallar el segon tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, a finals d’octubre passat. L’altre element estrella d’aquesta zona verda és el mirador, que ja està instal·lat i es pot veure des de diferents punts. Oferirà una vista 360 º de l’entorn, tant de Sabadell com de la Mola, el Puig de la Creu, Montserrat i el Montseny gràcies a l’elevació del terreny del parc i l’alçada de l’estructura del mirador.