Sabadell inaugura un centre de Serveis Socials al sud

El nou Centre de Serveis Socials Basics Sud s’ha posat en funcionament aquesta setmana, al passeig dels Almogàvers. Es tracta del cinquè equipament que forma part de la xarxa de serveis socials, que fins ara es trobaven ubicats als Centres d’Atenció Primària (CAP). “És important per prestar una atenció de qualitat, amb espais dignes”, ha exposat el tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés. Aquestt centre fa unes 150 atencions setmanals, amb o sense cita prèvia.

Aquests equipaments es troben al Centre (a la plaça de la Sardana), el de Torre-romeu (al centre cívic), més el CSSB Nord (al centre cívic de Ca n’Oriac) i a Can Puiggener (també al centre cívic d’aquest barri). Segons el tinent d’alcaldessa, el següent pas serà treballar en la creació d’un nou espai al carrer del Brasil –equipament de l’Oest–, unes obres que ara s’han de licitar. “És molt necessari habilitar aquests espais”, afegia Laura Pineda, regidora d’Acció Social.

El projecte de condicionament del centre de la zona sud ha comportat una inversió de 312.630 euros. A aquests nous equipaments s’ofereix atenció bàsica però també hi ha espais específics perquè els professionals dels equips especialitzats s’hi puguin trasladar per atendre casos si cal. En concret, hi ha set punts de gestió tècnica i cinc despatxos d’atenció a usuaris i famílies.

La nova xarxa s’emmarca en el canvi de model organitzatiu dels serveis socials municipals que es va impulsar el mandat anterior, quan es van crear equips específics per a l’atenció de problemàtiques relacionades amb l’habitatge, exclusió residencial, infancia i adolescencia en risc o dependència.

Per accedir al sistema de serveis socials municipals, existeix un telèfon únic d’atenció (93 745 33 30), que funciona com a centraleta per atendre consultes o peticions i programar les primeres visites als diferents serveis i equipaments.