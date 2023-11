Els Merinals tindrà un nou centre de serveis socials bàsics

Continuen avançant els tràmits perquè els Merinals tingui un Centre de Serveis Socials Bàsics (CSSB) municipal. L’Ajuntament ha aprovat en la Junta de Govern Local d’aquest dilluns destinar uns 221.000 euros a reformar el local del carrer del Brasil, 18, on s’ubicarà l’equipament.

La contractació dels treballs surt tot just ara a licitació, de manera que encara queden diversos mesos fins que comencin les obres, un cop s’hagin adjudicat. El projecte preveu millorar el confort i l’accessibilitat de l’espai, amb actuacions que inclouen el desmuntatge i enderroc d’elements existents, reparació de la façana i condicionament dels espais interiors i els seus equipaments.

Aquest serà el sisè espai de serveis socials de què disposarà la ciutat, i completarà els que ja hi havia i els que també s’estan fent recentment. Dins d’aquesta xarxa municipal hi ha el nou equipament del Centre, a la plaça de la Sardana; el del centre cívic de Torre-romeu; el del nord, al centre cívic de Ca n’Oriac; i el de Can Puiggener, que també està al centre cívic del barri. Actualment, també s’estan fent les obres d’adequació del local que es posarà en marxa a la zona sud, entre el passeig dels Almogàvers i el carrer de Francesc Casañas.