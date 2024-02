Policlínic Sabadell i Policlínic Sabadell Rambla et conviden als Ortodays, les jornades gratuïtes d’ortodòncia invisible on podràs conèixer i beneficiar-te del tractament INVISALIGN®, líder mundial en ortodòncia invisible.

Què són els Ortodays?

Són jornades gratuïtes i individuals, on podràs conèixer el tractament d’ortodòncia invisible personalitzat per a tu. Et realitzarem un escanejat 3D de la teva boca i comprovaràs com es modelen les teves dents, també podràs veure el resultat final del tractament.

A més, aquests dies especials t’oferim avantatges si decideixes realitzar-t el tractament INVISALIGN®, com ara:

-440€ de descompte directe en els retenidors

directe en els retenidors Escàner 3D gratuït (valorat en 200€) on veuràs la simulació amb el resultat final del teu tractament.

Quan són els Ortodays?

Policlínic Sabadell Paddock 15 i 20 de febrer

Policlínic Sabadell Rambla 19 de febrer

Consulta aquí més dates dels Ortodays a altres centres de Grup Policlinic aquest mes de febrer.

Com puc apuntar-me?

Les visites són presencials i individuals i cal reservar cita mitjançant:

A través de l’agenda online de Policlínic

Per telèfon al 93 515 39 99

Per Whatsapp: 667 650 982

Aquesta és una excel·lent opció per a aquelles persones que busquen una alternativa discreta i còmoda a l’ortodòncia tradicional amb brackets i filferros.

Qui pot realitzar-se un tractament d’ortodòncia invisible?

Nens des dels 6 anys, adolescents i adults poden seguir aquest tractament d’ortodòncia amovible.

Es pot seguir el tractament d’ortodòncia invisible Invisalign® fins i tot si s’emporten implants dentals, corones, ponts, o si et manquen algunes peces dentals.

En aquets casos és important confiar el tractament a un doctor/a expert en aquesta tècnica.

En les clíniques dentals de Grup Policlínic trobaràs especialistes líders a Espanya amb acreditacions i reconeixements d’Invisalign® per la seva trajectòria acadèmica i professional.

Què és l’ortodòncia invisible?

És el tractament d’ortodòncia que utilitza alineadors que es pot retirar de la boca, la qual cosa comporta avantatges com mantenir una bona higiene durant el tractament o la comoditat de menjar sense l’aparell.

L’ortodòncia invisible utilitza alineadors dentals pràcticament inapreciables a la vista per a corregir la posició de les dents.

Però l’ortodòncia és una mica més a moure dents, la seva funció és restablir l’equilibri morfològic-funcional de la boca i de la cara, millorant també l’estètica facial.

Com funciona el tractament d’ortodòncia invisible?

Aquests alineadors són fèrules transparents amovibles, que es personalitzen per a cada pacient.

A les clíniques dental de Grup Policlínic rebràs una atenció personalitzada per un/a doctor/a expert en aquesta tècnica que:

Avaluarà i et farà un estudi per el teu cas.

Elaborarà un pla de tractament digital personalitzat.

Des de l’inici planifiquem i podem veure el resultat final del teu tractament.

Supervisarà el teu tractament de manera regular.

Aquestes fèrules es faran a mida per a tu:

S’aniran canviant cada cert temps en funció de l’evolució del tractament.

Són pràcticament invisibles, es retiren per menjar i per una correcta higiene bucal.

Aquestes característiques són molt importants, el pacient pot mastegar tranquil·lament, sense el seu aparell ortodòntic i realitzar la seva higiene bucal com sempre.

Sense nafres, irritacions, … ni dolor.

Aquesta no és una tècnica cara, si valorem els avantatges, ni més llarga que l’ortodòncia tradicional, al contrari.

Ortodòncia invisible a distància

Realitzaries un tractament mèdic sense seguiment? Doncs tampoc ho facis amb les teves dents.

La Sedo (Sociedad Española de Ortodoncia) insisteix en el perill que suposa realitzar tractaments d’ortodòncia sense supervisió professional després de la recent fallida d’una empresa d’alineadors per internet.

Així l’ortodòncia no es tracta només d’alinear les dents, sinó que també ha de tenir en compte la funcionalitat de la boca del pacient. A les Clíniques Dentals de Grup Policlínic ens arriben casos d’altres marques que només tenen en compte l’estètica i no la funció això implica problemes després del tractament al deixar la mossegada incorrecta.

Seguir un tractament d’ortodòncia invisible sense control mèdic deriva en:

Mal de cap

Cervicàlgia

Migranya

Dolor en l’articulació mandibular

Escurçament d’arrels (reabsorció d’arrels fins i tot arribant a la perduda de peces)

Exhibició de les arrels (moviment ortodòntic no calibrat pot afectar el teixit ossi i la geniva que el sosté)

Espais entre les dents que no es poden tancar per una mala planificació de les exodòncies i extraccions)

Càries, inflamació i displàsia de les genives per falta de controls per no realitzar una higiene bucal mínim en un any en clínica o per falta de seguiment del tractament.

