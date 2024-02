Natàlia Garriga, consellera de Cultura: “Sabadell és un epicentre cultural”

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha signat aquest divendres el llibre d’honor de l’Ajuntament de Sabadell, un gest simbòlic que fan personalitats quan visiten la institució. Una estona abans, ha estat reunida amb l’alcaldessa, Marta Farrés, que li ha traslladat assumptes culturals que la ciutat té entre mans.

Durant la reunió ha sorgit l’abordatge de la col·lecció de moda més important de tot l’Estat, els més de 17.000 vestits que atresora la sabadellenca Fundació Antoni de Montpalau, o la possibilitat de construir el nou conservatori municipal a l’Eix Macià, un tema encallat des de fa molts anys que sembla lluny de resoldre’s. A més, han parlar de Sabadell com a segon centre operístic de Catalunya, només per darrere de Barcelona, i de la feina ingent per a introduir les arts escèniques als infants que es fa des de laSala.

La consellera Garriga ha ressaltat haver aconseguit que el 2% del pressupost de la Generalitat es dediqui a Cultura. Per altra banda, ha reivindicat la feina feta perquè sigui “accessible a tothom”. En la signatura al Llibre d’Honor, ha destacat que “Sabadell és un epicentre cultural” i ha elogiat els equipaments culturals “referents”, les entitats i els creadors de la ciutat.

Farrés li ha fet entrega d’una litografia de Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024, amb el característic logo creat pel pintor Ramiro Fernàndez Saus. Garriga ha dinat amb sabadellencs del col·lectiu cultural de la ciutat a l’Hotel Urpí.