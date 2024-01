L’Ajuntament de Sabadell ha respost a la gran pregunta que s’ha fet el sector cultural en els últims mesos: realment, què vol dir ser Capital de la Cultura Catalana 2024? La programació cultural estable de la ciutat es reforçarà amb un 20% més d’activitats, superant el miler d’actes culturals de totes les disciplines artístiques, segons ha informat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en una presentació del projecte davant de representats d’entitats i col·laboradors al Saló del Teatre Principal. En total, hi participaran 300 associacions, bona part de les quals ha rebut finançament extra per a desenvolupar els seus projectes. El pressupost del Consistori per tot l’any és de 877.000 euros, amb un 8% aportat per patrocinadors.

La Capitalitat Cultural tindrà una gran festa de sortida amb teatre, música, circ, dansa, cultura popular i arts visuals. Serà un “dels moments àlgids” –en termes de Farrés–. El 24 de febrer se celebrarà un espectacle inaugural amb capacitat per a 1.200 persones assegudes i centenars dempeus a la plaça de l’Argub, sota el nom Som cultura, som capital, dirigit pel dramaturg Albert Gonzàlez. Abans, aquest dissabte, hi haurà un acte institucional amb música de la pianista i compositora Laura Andrés. La cloenda, sota el nom Opera Comunitària Push, anirà a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès i de la Fundació Òpera Catalunya, amb l’Escola Municipal de Música i més de 100 artistes de la ciutat.

Què passarà durant el 2024?

A nivell musical, durant l’any de la Capitalitat, els dos grans festivals de música duran grans noms al cartell. L’Embassa’t, a Antònia Font, Mushkaa i Flashy Ice Cream, mentre que l’Observa a Sergio Dalma, 31FAm, la Nit dels Musicals i Albert Pla. Joventuts Musicals programarà el reconegut guitarrista Juan Manuel Cañizares en el marc del Festival Internacional de Música.

Més noms propis, esdeveniments i ubicacions culturals que protagonitzaran l’any 2024: Glòria Peig, Anna Belmonte, la companyia Estrena Morena, Rosa Renom, Jordi Boixaderas, la cèlebre companyia Dagoll Dagom i el seu premiat L’Alegria que passa, Israel Solà, els components del programa de 3Cat El Búnquer, l’Estruch, Joventut de la Faràndula, els Saballuts i el seu 30è aniversari, el Festival elPetit, Xiula i els seus tres concerts a la Faràndula, la Banda de Música, Feliu Formosa, Gemma Ruiz, la Setmana del Llibre, el Festival de Cinema de Terror, el Museu d’Art i el d’Història, l’ESDi, Josep Maria Llongueras, la Fundació Bosch i Cardellach, l’Acadèmia de Belles Arts, Ramiro Fernàndez, Alfons Borrell, Joan Vila Grau, Roser Saus, Josuè Blanco, Urban Sketchers i la Fundació Antoni de Montpalau, entre molts i molts altres.

A més, les entitats de cultura popular tenen l’objectiu de renovar l’Aplec de la Salut. La ciutat acollirà una altra vegada el Festival Sabadell Escena, inaugurarà el Festival de Dansa Metropolitana, serà seu de la Trobada Nacional de Trabucaires i tindrà la primera edició dels Premis Internacionals Dansa Catalana. L’Ajuntament es compromet a reforçar la Festa Major, Sant Jordi, el Festival de Cultura Urbana, el Carnaval i la festa popular Sabadell, Festa i Tradició.

Farrés ha fet una crida a reconèixer “el talent que tenim i que no sempre ens creiem”, tot indicant que la programació cultural de 2024 vol reforçar el talent sabadellenc. En la mateixa línia s’ha expressat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, que ha definit la ciutat com “una fàbrica de creació d’artistes”. Segons ha expressat, s’han presentat 84 projectes culturals per a formar part de la programació, dels quals 7 han quedat nuls i 48 es duran a terme, mentre que els restants passaran a formar part d’una borsa. El tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Lluís Matas, ha insistit en l’oportunitat “per a obrir-nos al món”, mentre que el president de l’Associació Capital de la Cultura, Xavier Tudela, ha defensat que Sabadell “hauria de ser una icona cultural del país”.