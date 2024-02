Franc Cortada (Oxfam Intermón): “Sabadell és empàtica, li preocupa el que passa al món”

Franc Cortada és director general d’Oxfam Intermón i va visitar Sabadell el passat divendres per assistir a la cita anual de Sabadell amb el concert solidari de l’ONG. Aquest any, es mira més de prop la crisi de l’aigua a l’Àfrica, una crisi d’aigua sense precedents “que provoca més fam, més conflictes i malalties”.

Sabadell va ser escenari per recaptar grans dosis de solidaritat. I es va batre l’objectiu: gràcies a l’aportació de 270 sabadellencs, es podran construir pous d’aigua per arribar a centenars de famílies. Cortada ens fa a Sabadell un tast global sobre la situació al món, que deixa un regust agredolç: queda molt per fer, però també una llarga llista de petites victòries compartides.

El passat divendres va celebrar-se un concert solidari a Sabadell, una cita que ja és tradició a la nostra ciutat. 15 anys de concert a Sabadell. Hi ha un projecte consolidat a la ciutat: és solidària i compromesa. La gent ve al concert, hi creu. Diu molt d’una ciutat que és empàtica, que li preocupa el que passa al món. S’han recaptat 8.077 euros de donatiu. És una xifra important que pot marcar la diferència, canviarem la vida de molta gent… Centenars de famílies que ara tindran accés a l’aigua, aquests diners donen per construir un pou d’aigua i arribar a centenars de famílies.

Quin rol hem d’assumir com a ciutadans? Estem suplint la feina i obligació dels nostres governs? Crec que tenim un doble paper: exigir als nostres governs les responsabilitats més bàsiques com educació, habitatge o sanitat. Però també exigir que siguin part de la solució per reclamar que milions de persones arreu del món tinguin els seus drets garantits. Poden injectar recursos financers o condonacions de deute per fer que a aquests països del sud global hi hagi recursos. Exigim als nostres governs que aturin les atrocitats a Gaza i demanin un alto el foc. Però, d’altra banda, també podem contribuir a través de compres al comerç just, donacions solidàries. A vegades ens sentim molt petitets, hi ha qui pensa que no pot fer res. Però som milers i milers de ciutadans que pensem que un altre món és possible des de la convicció i la tossuderia. No és un anhel utòpic. Nosaltres som afortunats, tenim una comunitat de gent de mig milió de persones que ens ajuda a Espanya.

Has fet un esment a Gaza. Ara mateix el focus està en l’emergència humanitària a la franja. Quina és la situació? A Gaza, hi treballem fa més de 50 anys, hem acompanyat 700.000 persones cada any. La situació a Gaza és una situació que ens interpel·la com a ciutadans, hi ha una vulneració de drets sistemàtica, crueltat i patiment de dos milions de persones cada dia. No hi ha un refugi segur a Gaza i manquen les coses més bàsiques. Només arriben entre el 5 i el 7% dels aliments necessaris i hi ha accés a 2 o 3 litres diaris d’aigua, un 5% del consum diari. Com a ONG, demanem el alto el foc immediat i permanent.

Fa un any, la prioritat era Ucraïna. Ens hem oblidat, com a societat? Costa molt parlar d’Ucraïna, però també de Iemen o Síria, on hi ha conflictes enquistats. Costa parlar de Turquia. Costa parlar del Pakistan, on les inundacions del 2022 van impactar sobre 33 milions de persones. Costa molt parlar de qualsevol crisi que no sigui mediàtica. Sovint veiem imatges esfereïdores que ens toquen l’estómac, i des d’aquí s’actua. El 2019 hi havia 100 milions de persones amb necessitats humanitàries. Ara, el 2023, hi ha 407 milions de persones. També hi ha bones notícies: s’estan posant les primeres vacunes contra la malària a l’Àfrica. És transformador. A l’Àfrica, aquestes persones estan vivint les conseqüències d’un problema que no han creat: tot el continent només ha generat el 5% de les emissions CO2 a l’atmosfera. Viuen ara, ja, l’impacte de la crisi climàtica i no han tingut res a veure.

En l’informe Desigualtat S.A. s’apunta a una creixent disparitat en diversos àmbits. Els cinc milmilionaris del món, en els últims anys, han doblat fortuna. Si es gastessin un milió d’euros cada dia, gastarien la seva fortuna en 476 anys. És un nivell d’obscenitat molt difícil de pair. Una injustícia enorme. L’1% més ric de la població acumula el 50% de la riquesa global. El gran titular de l’informe és el fet que, com no aconseguim reduir pobresa extrema, amb aquest ritme de creixement, hi haurà el primer bilionari els propers anys i caldran 229 anys per erradicar pobresa al món. És una bogeria.

Com hi lluiteu, vosaltres? Hi ha molta gent de Sabadell que és sòcia i gràcies al seu suport estem als llocs més remots per garantir aquesta protecció de la vida de la gent, treballem per oferir oportunitats i creació de llocs de feina, acompanyar petites empresàries per tenir una vida digna i, en tercer lloc, treballem per denunciar i canviar lleis injustes, nacionals o internacionals que neguen drets a les dones, drets a la propietat de la terra, procurem promocionar lleis per revertir sistemes fiscals que beneficien els que més tenen… Un no escull el moment que li toca viure, però sí com hi respon.