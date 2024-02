La selecció espanyola masculina, amb tres de l’Astralpool, també es penja el bronze mundial

Ahir va ser la selecció femenina la que pujava al tercer calaix del podi i avui ha estat el torn de la masculina. El combinat estatal ha finalitzat el Mundial de Doha penjant-se el bronze després de guanyar amb solvència a França (14-10). Els de l’Astralpool CN Sabadell, Blai Mallarach, Fran Valera (descartats pel partit tots dos) i Edu Lorrio, a més del sabadellenc Sergi Cabanas sumen una nova medalla a un palmarès espanyol que continua engrandint-se a cada competició.

Avui, al partit pel tercer lloc, des de l’inici ha sortit l’equip de David Martín mostrant la seva superioritat. S’ha obert el marcador a l’equador del primer període i aleshores els espanyols han estat un vendaval ofensiu fins al 4 a 1 inicial. Ha buscat la reacció l’equip francès, però comandats pels jugadors del Barceloneta, Bernat Sanahuja i Felipe Perrone, el combinat estatal ha obert una escletxa significativa abans del descans (9-4).

Amb la feina gairebé feta ha aparegut Álvaro Granados per a acabar de certificar el triomf al tercer quart amb dos gols (11-6). Els darrers vuit minuts han estat un tràmit i, malgrat que ha intentat maquillar el marcador França, els egarencs Granados i Sanahuja han tancat el marcador fins al 14-10 definitiu. Quart Mundial consecutiu amb medalla per a la selecció espanyola que a París tornarà a estar entre les grans candidates a acabar el més amunt possible.