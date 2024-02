Sabadell rep 1,7 milions d’euros per millorar la inserció laboral de 700 persones

La Junta de Govern Local ha acceptat la subvenció de 1.767.886,59 € del Servei d’Ocupació de Catalunya per millorar la inserció laboral de prop de 700 persones dels barris del sud i àmbit del riu Ripoll. En el marc d’aquest projecte es desenvoluparan programes d’ocupació. L’objectiu és que l’administració contracti persones en atur que tenen dificultats afegides o especials a l’hora de trobar feina, a la vegada que es fan obres i serveis d’interès general i social a la ciutat.

El projecte contempla diferents iniciatives. D’una banda hi ha els Programes d’experienciació laboral, que permetran oferir una contractació laboral a 79 persones. Majoritàriament els contractes tindran una durada de sis mesos i seran en les especialitats de fusteria, pintura, instal·lacions, construcció, neteja viària i d’equipaments, magatzem, jardineria, dinamització esportiva, horticultura, manteniment d’instal·lacions, mainaderes, auxiliars d’acompanyament a la gent gran i personal tècnic. Algunes d’aquestes especialitats inclouen un període previ de formació, que pot oscil·lar entre 2 i 4 mesos. Les especialitats formatives són horticultura, dinamització esportiva, manteniment polivalent i neteja.

A més, s’han previst dues accions específiques per a menors de 30 anys, denominades Cases d’Oficis, en les especialitats de videoproducció i cultura audiovisual i atenció a la infància. Tenen 12 mesos de durada, amb un contracte de formació inclòs que significa, en alguns casos, la primera oportunitat laboral per a les persones participants. En conjunt aquests programes de formació i treball permetran la formació de 52 persones i la contractació de 95. Part dels processos de selecció ja s’han iniciat. “El nostre objectiu és que ningú es quedi enrere i apropar a la ciutadania, encara més, els recursos que tenen al seu abast per millorar professionalment mitjançant programes que tenen un alt grau de satisfacció per part de les persones participants”, indica el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez.

D’altra banda, el veïnat de la zona sud i de l’àmbit de Ripoll de Sabadell, disposa d’un servei diari d’ajuda per trobar feina, rebre els diversos recursos ocupacionals i informació sobre ajuts, en el marc del programa Treball als Barris. Aquest servei s’adreça a persones en situació d’atur o bé treballant i que busquin una millora d’ocupació, alhora que s’atenen les necessitats de reclutament de les empreses. Enguany s’espera acompanyar un mínim de 600 persones entre els diferents punts d’actuació. “Els múltiples valors d’aquestes iniciatives, que es tradueixen en formació i un contracte i, per tant, en més oportunitats per a les persones que hi prenen part, però que també tenen un retorn al conjunt de la ciutat, ja que s’hi fan obres i serveis d’interès general”, apunta el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas.