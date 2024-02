Així és el centre de control de TUS, que ofereix una visió 360º dels autobusos

Localització autobús a autobús, velocitat, quants usuaris hi ha a cada vehicle, retards, nivell de combustible i, fins i tot, si les portes estan obertes o tancades i si s’han trobat objectes perduts al bus. El centre de control dels autobusos, a la seu de Transports Urbans de Sabadell (TUS), està presidit per una pantalla que ofereix una visió 360º de la posició i característiques dels autobusos que estan circulant a Sabadell. La nova tecnologia que ha incorporat TUS als seus vehicles fa una fotografia exacta i a temps real de l’estat, incidències i posició dels autobusos en servei.

“Des d’aquí, tenim un control panoràmic, ho veiem tot”, apunta el gerent de TUS, Xavier Andreo. A una banda de la sala de control, la distància entre autobús i autobús. A l’altra, l’estat individual, la puntualitat i les possibles incidències. Un desplegable que permet conèixer en detall, fins i tot, a quina velocitat circula cada bus.

Ara, la informació d’horari de pas d’autobusos a Google Maps i a l’aplicació de TUS són molt més fidedignes: “Es nodreixen del sistema (SAE): els autobusos envien informació cada cinc segons”. “El sistema SAE ofereix coneixement més veraç i a temps real”, destaca l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

Uns canvis que ja han valorat els usuaris: “Els panells informatius són ara inequívocs. Recordo, fa uns mesos, la informació fallava sovint, no era fiable. Marcava busos que no arribaven o que ja havien passat”, sosté la Gladys Roman, usuària habitual de TUS. L’acompanya la Yaiza Almendros, que agafa l’L1 des de fa tres anys. “M’ha costat entendre l’aplicació, però ara puc consultar quins autobusos arriben a la meva parada”, exposa.

Què canvia?

La informació és a temps real. Les parades ara incorporen nous panells que s’actualitzen amb la informació que els vehicles reporten al sistema. I des de la sala de control, ubicada al passeig del Comerç, es pot conèixer amb tot luxe de detalls si els autobusos van en hora –o no–, el nivell de combustible o si es produeix cap mena d’incidència o retard per, després, generar informes i prendre decisions informades. “No té cap mena de sentit que passin tres autobusos seguits de línies amb recorregut compartit. Si ho detectem, fem modificacions perquè el pas sigui més espaiat”, afegeix Andreo.

D’altra banda, els autobusos han incorporat una tauleta a través de la qual es pot parlar des de la central amb cada conductor per informar de possibles incidències. Les tauletes tenen, a banda, missatges predefinits perquè els conductors, en un clic, puguin advertir d’incidències, objectes perduts als vehicles o alertar d’una alta ocupació del vehicle, entre d’altres. Però hi ha novetats altres que no es veuen a un cop d’ull: deu autobusos mesuren en el seu recorregut de punta a punta de Sabadell la qualitat ambiental a través de sensors ambientals.

D’altra banda, la nova tecnologia que han incorporat els autobusos de Sabadell permet coordinar els semàfors per, si el sistema detecta que hi ha autobusos que van tard, regular els ‘tempos’ i posar semàfors en verd en cas necessari i estalviar uns minuts. Aquest sistema –completament automatitzat–, no s’ha posat encara en marxa. TUS haurà d’establir converses amb Aluvisa – UTE encarregada de l’enllumenat a Sabadell– per poder-ho activar.

Càmeres, sota petició judicial

Cada autobús compta amb quatre càmeres de videovigilància per incrementar la seguretat de passatgers i conductors d’autobusos. Però ningú té accés a les imatges: només es poden utilitzar sota petició judicial. També hi ha sensors que, en combinació amb les càmeres, identifiquen trets facials i siluetes –tot i que es respecta l’anonimat i la protecció de dades– i es calcula la matriu d’origen-destí per saber quin és el comportament dels usuaris: a quines parades pugen i baixen, el temps que transcorren als autobusos, entre d’altres.

I, en aquest sentit, posar els reforços allà on pertoqui. Actualment, els reforços es troben a l’eix 1-2-3, l’eix 4-44 i el de les línies 5-55, que circulen en els horaris de màxima afluència: de 7 h a 9 h, de 12 h a 15 h i també de 17 h a 19 h. “Amb els informes històrics, podrem analitzar l’ocupació i ajustar l’oferta”.

Alernatives de pas

Els autobusos no cobreixen tots els punts de la ciutat. Hi ha zones que reclamen més servei: veïns del barri de Gràcia –especialment a tocar de la Zona Hermètica–, residents del barri del Raval d’Amàlia, el Poblenou o les cases del Molí d’en Torrella. Són zones que històricament han reclamat més servei i millors connexions als punts que consideren “clau” com ara el Taulí, CUAP Sant Fèlix o escoles públiques.

“Tot passa pel Centre perquè és on està la demanda”, justifica Andreo. Ara bé, amb el nou sistema SAE es poden explorar alternatives per donar servei a aquestes zones que queden més descobertes. “El nou sistema SAE permet tenir molta informació per detectar àrees de millora, caldrà veure com es podrien acabar implantant alternatives”, apunta el gerent de TUS. “El servei està en constant anàlisi”, apunta.

Els primers elèctrics, el 2025

Sabadell adquirirà set autobusos híbrids, que arribaran a Sabadell el mes d’octubre, i els primers sis elèctrics, que circularan per la ciutat l’abril del 2025, segons informen fonts de l’Ajuntament de Sabadell. Els nous vehicles permetrà que el 60% de la flota ja sigui sostenible.

D’altra banda, la concessionària del servei d’autobús urbà ha estat testant un vehicle d’hidrògen model Urbino 12 Hydrogen (Solaris), amb zero emissions, que en un futur podria incorporar a la flota. Tot i que des de TUS apunten que el rendiment es “molt bo” –encara s’estan finalitzant les proves–, els números no surten: un sol autobús d’hidrogen anualment tindria un cost de 64.000 euros en energia amb els costos actuals de producció de l’hidrògen. Representa quasi el doble que el consum d’un dièsel.

A banda, caldria afegir el cost de cada vehicle: si s’adquireixen en lots petits, el seu cost pot ascendir fins al milió d’euros per autobús. El doble que un elèctric. A banda, a Sabadell no hi ha cap estació de càrrega d’hidrogen, i els autobusos s’haurien de desplaçar a Barcelona per a repostar. En canvi, el consum anual d’un elèctric seria de 6.500 euros anuals. Una diferència encara massa elevada.