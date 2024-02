Els autobusos de Sabadell es digitalitzen: càmeres, pagament amb targeta i nous panells

Els autobusos de Transports Urbans de Sabadell (TUS) es digitalitzen. Els vehicles han incorporat 142 panells informatius a bord, quatre càmeres de videovigilància a cada autobús, pagament amb targeta per als bitllets senzills, comptador de passatgers i 136 pantalles informatives a les parades on s’indica el temps d’espera de cada autobús.”No és un Gran Hermano, no pretenem controlar què passa a l’autobús. Les càmeres estan sota procès judicial i només es revisaran en casos excepcionals”, matisa Paco López, president de TUS. “Volem donar un millor servei“, afegeix.

La cooperativa d’autobusos urbans, conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, ha renovat el sistema d’ajuda a l’explotació (SAE), que permet a TUS tenir més control sobre la situació dels seus vehicles, recorreguts, consums i incidències del servei. De fet, el nou sistema facilita que els autobusos siguin puntuals: s’ha impulsat un sistema de prioritat semafòrica, on el sistema general es coordina perquè els semàfors s’adaptin automàticament si l’autobús va més tard del previst.

“Amb el sistema SAE, tindrem coneixement més veraç i a temps real per a l’usuari”, destaca l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Però la informació també facilitarà a TUS i l’Ajuntament recollir i monitorizar dades per prendre decisions sobre les línies. “Podrem avaluar si calen reforços, més freqüències…” enumera Farrés. “Amb tota la renovació, algú que no té ni idea de la xarxa d’autobusos, es podrà moure perfectament en autobús”, expressa Xavier Andreo, gerent de TUS.

Entre les novetats –i en col·laboració amb l’ONCE–, les persones amb discapacitat visual podran activar un sistema de veu que informi del temps d’arribada dels autobusos, línies i destinació. D’altra banda, també s’han incorporat sensors per detectar el nombre de passatgers i conèixer en temps real l’ocupació de cada vehicle i sensors de mesura de la qualitat ambiental. També l’app de TUS s’ha renovat, amb informació a temps real.

El projecte ha tingut un cost de més de dos milions d’euros i s’ha finançat en un 74% pels fons Next Generation.