[Marc Béjar | Marta Ordóñez]

La Victòria Muñiz té 83 anys i és veïna del barri de Gràcia, a tocar de la Zona Hermètica. Fa uns dies, va haver d’anar al CAP per una consulta mèdica i, en acabar, la van enviar al Sant Fèlix per fer unes proves. Per arribar-hi, va invertir gairebé mitja hora per fer el trajecte –amb una estona a peu–, pràcticament el mateix que trigaria fent tot el desplaçament caminant. La situació, adverteix, respon a un servei de transports que considera massa “centralitzat”.

“Segur que passa també en altres barris. Gairebé totes les línies passen pel Centre i molts cops, depèn d’on vagis, has de fer transbord a la Rambla, on es concentren la majoria d’autobusos”, detecta. Ella, usuària habitual de la línia 11, demana al Govern municipal que repensi el teixit del servei de Transports Urbans de Sabadell (TUS), atenent les necessitats de punts “oblidats” al mapa.

De fet, la situació per anar al CUAP Sant Fèlix es repeteix amb altres destinacions, com el Tanatori, que creu que està mal connectat. A banda, la situació s’agreuja els diumenges i festius, quan el servei es veu reduït a la mínima expressió. Entre les opcions, proposa oferir un servei de busos de barri, que servirien per unir molt millor els vehicles que recorren la ciutat. En aquest sentit, posa el focus en la carretera de Barcelona, una via que considera “poc potenciada”. “Si hi arribessin més busos, segur que seria beneficiós també per al desenvolupament dels comerços i altres serveis de l’indret”, reflexiona.

El Poblenou, sense connexió directa al Taulí

No és l’única persona que demana reformular els recorreguts actuals del transport urbà. Al barri del Poblenou s’ha convertit pràcticament en una reivindicació veïnal. No hi ha cap línia directa d’autobús que comuniqui el Poblenou amb l’hospital Taulí. “Estem a cinc minuts amb cotxe. Però, si volem anar en transport públic, és un trajecte de 30 minuts”, exposen. Han d’optar per l’L4, baixar a Torre-romeu i, ara sí, pujar a l’L14.

Tampoc hi ha connexió amb l’escola Samuntada, un dels centres del districte que pertoca als alumnes del barri del Poblenou, a banda de l’escola Juan Ramón Jiménez (que es troba al cor del barri). En el primer cas, no hi ha oferta de transport públic directe que permeti que els infants arribin al centre. També seria necessari fer transbord a Torre-romeu i un trajecte de 30 minuts. En aquest sentit, reclamen una línia que connecti el Poblenou amb el Taulí i alimenti el Raval d’Amàlia i les cases del Molí d’en Torrella, que també exigeixen aquest servei.

Moció al passat ple de gener

Sobre aquesta qüestió, el portaveu d’En Comú Podem, Joan Mena, va presentar el passat gener una moció per reajustar la mobilitat a la nostra ciutat, coincidint amb l’aplicació de la zona de baixes emissions (ZBE). A més d’arribar a més zones, els comuns demanen un augment de les freqüències i plantejar una prova pilot per posar en marxa un autobús nocturn durant els caps de setmana, entre altres reivindicacions.

En aquesta mateixa línia, l’arquitecte urbanista i excap de serveis urbanístics de l’Ajuntament de Sabadell, Xavier Ludevid, apunta que caldria actualitzar l’oferta d’autobusos: “Tot es basa en l’eix central, s’ha de repensar aprofitant l’N-150 i Gran Via, amb intercanviadors i eixos horitzontals i verticals”, sosté.

Les dades mostren que el servei cada vegada té més demanda. Segons l’últim informe publicat per la TUS el gener del 2024, el servei ha experimentat un increment d’usuaris pràcticament del 20%, fins a superar els 14 milions i mig de viatges enguany, rècord històric –superant la situació prepandèmia–. L’L1, L2 i L3 són les línies més utilitzades, amb gairebé el 20% del total de passatgers. Les xifres, doncs, evidencien que els sabadellencs aposten pel transport públic. L’evolució de la demanda, però, obre la porta a replantejar el model i evitar que hi hagi punts poc atesos a la ciutat.