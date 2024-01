Sabadell en Comú Podem planteja un autobús nocturn i més freqüències els caps de setmana

Sabadell en Comú Podem reclamarà al ple municipal una prova pilot per posar en marxa un autobús nocturn de Transports Urbans de Sabadell (TUS) durant els caps de setmana i un servei de taxi a demanda a preu de transport públic. El grup municipal ha presentat una moció per repensar la mobilitat a la nostra ciutat, coincidint amb l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Sabadell. “Cal un pla de foment del transport públic, adaptar la ciutat i condicionar l’oferta de transport”, ha exposat Joan Mena, portaveu municipal dels comuns. “Les ZBE han d’anar acompanyades de polítiques de foment del transport públic”, sosté.

Els comuns consideren que la prova d’autobús nocturn els caps de setmana permetria evitar agafar el cotxe per desplaçar-se per sopar o prendre un copa per Sabadell. “És evident que seran línies deficitàries, però és un servei públic que s’ha de plantejar”, destaca. D’altra banda, el servei de taxi a demanda permetrien cobrir horaris i rutes sense necessitat d’activar autobusos específics, però al preu d’autobús. “Caldria arribar a un acord amb els taxistes de Sabadell i cobrir el seu servei a través de subvencions. És un model que s’ha implementat a alguns municipis del país basc”, exposa.

Entre les propostes, el grup de Joan Mena proposa també relaxar criteris per optar al Carnet de Tarificació Social i crear un Carnet de Tarificació Social que estableixi un esglaonat de preus en funció del nivell d’ingressos. D’altra banda, també consideren indispensable incrementar la flota d’autobusos urbans a Sabadell i ampliar freqüències en les línies que tenen temps de 30 minuts com ara l’L55, L44, L14, L11 i L80. També planteja incrementar la freqüència durant els caps de setmana.

Els comuns assenyalen també que cal reforçar el servei al districte 7 – Torre-romeu, el Poblenou, Can Roqueta i el Raval d’Amàlia– amb una línia que connecti amb el CUAP Sant Fèlix, centre sanitari de referència dels veïns de la zona est– i negociar l’arribada d’una de les línies interurbanes de bus nocturn a aquesta zona, l’única de la ciutat on no hi arriba. També assenyala que cal potenciar la connexió a través de transport públic amb tots els polígons industrials de Sabadell. “S’ha d’adecuar els horaris a les necessitats”, exposa.