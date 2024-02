Innovació i sostenibilitat, la nova era de la neteja professional

Tot i que el sector de la neteja professional sempre s’ha caracteritzat per una tendència conservadora, cada vegada són més les empreses que incorporen la innovació tecnològica als seus processos, per a oferir un servei més eficient i ràpid i amb millors resultats per als seus clients. Sense anar més lluny, la venda de maquinària de neteja professional va registrar l’any 2021 un rècord històric de vendes a Espanya, superant els 210 milions d’euros.

La tecnologia es torna autònoma

Processos digitalitzats, sistemes de neteja autònoms, cero emissions: són reptes de futur, que ja fa alguns anys que han arribat al sector de la neteja professional.

L’interès del mercat per les maquines autònomes ha augmentat substancialment degut a la seva eficiència. Les fregadores autònomes amb tecnologia d’intel·ligència artificial, permeten realitzar treballs estandarditzats de forma autònoma, proporcionant excel·lents resultats de neteja. ‘La intel·ligència artificial és el futur i l’objectiu de la majoria d’empreses de neteja és crear la combinació perfecta entre tecnologia i atenció personalitzada’, assenyala Sílvia Torres, directora d’operacions de Tot-Net.

Una altra de les tecnologies més avançades que han arribat al mercat en els darrers temps és el robot de neteja dels sistemes de climatització i ventilació, que permet realitzar múltiples aplicacions, acoblant diferents mòduls per a la neteja, inspecció, desinfecció i segellat a l’interior dels conductes d’aire.

Digitalització dels processos administratius

La transformació digital de les companyies també s’ha obert camí en els processos administratius. La implementació de la tecnologia en la gestió del personal de neteja ajuda a optimitzar els processos del servei de neteja, augmentar la productivitat, i donar suport a l’empleat en el compliment de les seves tasques diàries.

Aposta per la sostenibilitat

La innovació tecnològica ha reforçat el sector de la neteja al mateix temps que ha fet prendre més consciència mediambiental a les empreses. ‘De res serveixen aquests avenços tecnològics si no estan alineats amb la cura del medi ambient’ afegeix Sílvia Torres.

Utilitzar maquinaria que ajusti la dosificació de l’aigua, per reduir el seu consum; realitzar una neteja criogènica, que elimini la brutícia amb gel sec sense generar residus addicionals; aplicar productes de neteja ecològics; estalviar energia, aplicant innovacions energètiques; realitzar una gestió sostenible dels residus en les instal·lacions; o l’optimització de la gestió dels serveis, que ajudin a reduir el consum de combustible de les flotes; són només algunes de les accions per a abordar els desafiaments als què s’enfronta el sector de la neteja.

‘Respectar el nostre entorn és un repte imprescindible per a totes les empreses de neteja. La sostenibilitat no és opcional, és una obligació’, conclou Silvia Torres, directora d’operacions de l’empresa de serveis de neteja Tot-Net.