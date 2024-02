El 4YFN amb accent sabadellenc

Des d’aquest dilluns i fins dijous, Barcelona centra l’atenció mundial, amb la celebració del congrés de tecnologia mòbil més gran del món, el Mobile World Congress (MWC) –juntament amb el 4 Year From Now (4YFN)–, en una edició on la intel·ligència artificial, el 5G o la robòtica centren el protagonisme.

Segons la previsió dels organitzadors, GSMA, és que fins dijous hi passin entre 95.000 i 100.000 assistents, vinguts de més de 200 països, un cop deixada enrere la pandèmia. Enguany, la divuitena edició també tindrà segell sabadellenc, amb la participació de diverses empreses emergents al 4YFN.

D’entre la trentena d’empreses emergents amb seu a la ciutat, segons les darreres dades d’Acció, Qualla repeteix experiència, i des d’aquest dilluns i fins dimecres estarà present a l’esdeveniment de referència internacional adreçat a empreses emergents i inversors del sector tecnològic. “Per nosaltres és molt important ser-hi. Aquí tens la possibilitat de generar networking, tenir visibilitat i crear sinergies amb altres empreses. Enguany, però, esperem poder captar els 375.000 € per tancar la ronda de finançament de 580.000 € al mes aviat possible”, ha explicat el CEO Carles Porta, des del pavelló Catalonia, reservat per a empreses multisectorials del Barcelona & Catalonia Startup Hub, de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (Acció).

L’empresa emergent sabadellenca, nascuda ara fa set anys, i que disposa d’una aplicació que permet que el personal d’escoles, casals i extraescolars reconeguin les persones autoritzades per recollir els infants, notificar la recollida i portar-ne un registre, s’estrena al 4YFN, i de moment, l’experiència és satisfactòria, segons va explicar Porta: “Tinc la sensació que aquí pots contactar amb els inversors d’una manera més directa. És una bestiesa la quantitat de reunions que pots tenir”, ha celebrat, mentre afegia que feia poca estona s’havia reunit amb inversors de Dubai.

Menys participació

A més de Qualla, aquest dimarts també aterrarà l’empresa emergent Acqustic, la plataforma per a contractar concerts en qualsevol mena d’espai, amb Esteve Lombarte al capdavant. També hi serà Heecap, participada per l’Institut d’investigació i innovació Parc Taulí, i que recentment va ser la guanyadora del primer premi a la millor empresa, en l’onzena edició del Cafè Aventura Fòrum d’Emprenedoria.

Enguany, però, la presència sabadellenca ha disminuït respecte de l’any passat, on de les vuit empreses emergents sabadellenques amb estand –Columat, Anais Medical, AldoraTech, Haddock, Imaginae, Palup, Hashing DNA i Qualla– enguany només repeteix Qualla.

A la cocapital del Vallès Occidental, a Terrassa, en aquesta divuitena edició del MWC, i tercera del 4YFN en el mateix espai del congrés mundial de tecnologia mòbil, hi haurà dues empreses que presentaran les seves innovacions al MWC, com són AEInnova i Ilimit-Mass Cert. A més, en el 4YFN, hi haurà fins a cinc empreses emergents –Windowsight, Qualud, Kreios Space, Showee i Wecaria i Datision–.