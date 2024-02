Torna la lliga per a l’Astralpool

Després de tres mesos, tornen les competicions nacionals de waterpolo. L’Europeu i el Mundial han acaparat l’atenció durant el gener i febrer, però la lliga torna amb grans aspiracions per als dos equips de l’Astralpool CN Sabadell. I ho fa amb un doble duel davant el CN Sant Feliu a Can Llong.

El femení rebrà aquest dimarts a les del Baix Llobregat a la Finetwork Aquàtics (20:45). Les de David Palma tornen a la competició sense marge d’error. L’Astralpool és tercer, per darrere de Mataró i Sant Andreu. “Volem anar pas a pas. Les que portem més anys aquí sabem com funciona i que hem d’anar a poc a poc i deixar-nos tot per assolir els títols en joc”, afirma la capitana, Maica Garcia.

A la Champions, la ‘Final Four’ està molt encaminada. Les sabadellenques buscaran tancar la seva presència entre les millors del continent el dia 9 de març a la piscina de l’Alimos grec. L’Astralpool en té prou amb no perdre de més de set gols per a certificar la classificació. “És un any atípic perquè en altres temporades a la lliga podíem anar més relaxades i centrar-nos en la Champions. L’alt nivell del waterpolo estatal fa que haguem d’estar sempre al 100%”, reflexiona Garcia.

El masculí, competir al Barceloneta i l’Eurocup

Per al masculí, la competició tornarà demà dimecres. Els de Quim Colet també s’enfrontaran al CN Sant Feliu a la Finetwork Aquàtics (20:45). El CNS es troba segon classificat, a una distància considerable del líder Barceloneta. No obstant això, l’objectiu continua sent competir pels títols amb els mariners. “El nostre objectiu sempre és estar el més a prop possible dels títols. Competir amb el Barceloneta i que els costi guanyar-nos, però també sabent que hi ha equips que venen per darrere amb molta força”, explica Edu Lorrio, capità de l’equip.

A la competició europea, l’Astralpool es va acomiadar de la Champions a la fase de grups, però ara tindrà l’opció de competir a la LEN Eurocup. Els sabadellencs s’enfrontaran al Tourcoring francès als vuitens de final. L’anada serà el 8 de març a Can Llong i la tornada, quinze dies després, el 23. “És una competició maca i intentarem fer el millor paper possible. Ens porta bons records i, malgrat que no és la Champions, té equips de molt nivell”, afirma Lorrio. L’Astralpool serà un dels grans candidats a guanyar un títol que ja va alçar en la seva última participació el 2022.