Creix el turisme al Vallès, tercera destinació de la província de Barcelona

Més turisme a la comarca. Durant el 2023, els establiments hotelers del Vallès Occidental han rebut 723.656 viatgers, un 2% més respecte a l’any anterior, segons les últimes dades publicades pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

En el darrer informe Indicadors d’activitat turística a l’Entorn de Barcelona, la comarca es posiciona com a tercera destinació turística de la província de Barcelona, amb el 12,3% del total de viatgers arribats l’any 2023, per darrere del Maresme (44,1%) i el Baix Llobregat (21%). Per darrere se situen el Garraf (9,6%) i el Vallès Oriental (6,5%).

Analitzant les dades, s'observa un predomini de les pernoctacions hoteleres. Així, el flux de viatgers ha generat gairebé un milió i mig de pernoctacions en els establiments de la comarca, xifra que suposa una millora respecte dels resultats de l’any anterior, amb un creixement del 4,7%.

Totes les comarques de l’entorn de Barcelona, excepte el Berguedà, el Moianès i Osona, han aconseguit xifres d’activitat superiors al 2022 en la tipologia d’establiments hotelers. El creixement de la nostra comarca ha estat menys intens que el de les comarques del litoral que lideren l’activitat turística de la demarcació, com el Maresme (+12,4%), el Baix Llobregat (+12,2%) i el Garraf (+7,6%).

Més ocupació

L’informe també aporta indicadors sobre l’evolució de l’ocupació en aquest sector. Al Vallès Occidental, el nombre de llocs de treball relacionats amb l’activitat turística ascendeix a 23.860 el quart trimestre del 2023, el que representa el 5,6% del total de llocs de treball de la comarca. Respecte de l’any anterior, l’ocupació s’ha incrementat interanualment un 6,3% en el cas del treball assalariat i un 1,7% en el del treball autònom.

El creixement de la comarca ha estat el més elevat de la demarcació de Barcelona. Pel que fa al teixit productiu, desprès d’augmentar un 1,7% durant el 2023, la comarca compta amb 2.206 centres de treball dedicats al turisme, el 8,7% del total d’empreses de la comarca.