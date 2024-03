Viatge en el temps per al barri de Can Llong amb la Fira Medieval

El barri de Can Llong s’ha transportat a una altra època. La Fira Medieval ha aterrat a l’Avinguda d’Estrasburg i s’allargarà durant tot el cap de setmana. Amb una vintena de parades, la varietat va des d’embotits, verdures o xurros fins a artesanies com polseres, collarets o ‘bruixes de la sort’. També hi ha espai pels més petits amb un taller de dibuix. “El dia ha acompanyat i sembla que la gent està animada. Hi ha un bon ambient. El barri és nou i poblat i també hi ha molta joventut i això es veu quan es fan iniciatives com aquesta”, afirma Enrique Pérez, membre de l’associació de veïns.

Menjar, artesania i molta proximitat

Amb productes de qualitat i un tracte personalitzat, els embotits són uns dels elements ‘estrella’ de la fira, protagonitzant diverses de les parades. “Fa molts anys que venim i la gent sap que oferim producte de qualitat. Tenim formatge manxec de diverses classes i embotits de Vic. De moment l’ambient és prou bo, però segur que a la tarda s’animarà més”, explica l’Alfonso, responsable de la parada ‘La Fireta’.

L'Alfonso a la seva parada. / David Chao

Sense marxar del sector alimentari ens trobem al Miquel, que ha tingut un matí molt enfeinat. La seva parada ofereix diferents verdures i productes del camp destacant els tomàquets de Barbastre que han provocat cues durant gran part de la jornada. “Ens dediquem a fer producte propi, de proximitat i de molt bona qualitat. No és barat, però això també fa que la gent compri el que sap que consumirà”, afirma. El Miquel, que només es dedica a la venda en fires d’aquest tipus, té clara la clau del seu ‘èxit’. “El que intentem és que el client marxi content i això s’aconsegueix amb un bon producte acompanyat d’amabilitat i proximitat”, afegeix el Miquel.

El Miquel darrere la muntanya de tomàquets de la seva parada. /David Chao

També hi ha espai a la fira per a les artesanies. Tot i que destaquen els collarets i les polseres, la Maite ofereix un producte més ‘especial’. Les bruixes de la sort, els sacs de protecció i les escombres netejapenes encapçalen una parada dedicada als més supersticiosos. “La sort és efímera, això és important saber-ho. Tots els productes que tenim estan fets a la llum de la lluna i tenen un significat”, explica.

La Maite i les seves bruixes de la sort. /Davic Chao

FOTOS: DAVID CHAO