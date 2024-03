Ivan Smirnov guanya el 53è Trofeu Joan Escolà

El 53è Trofeu Joan Escolà ha inaugurat el Xallenge ‘Ciutat de Sabadell’ d’aquest cap de setmana. El rus Ivan Smirnov, habitual a les dues clàssiques de la Unió Ciclista i guanyador del Campionat de Sabadell de l’any passat, ha finalitzat en primera posició encapçalant l’escapada que han protagonitzat una quinzena de corredors. “Estem satisfets al 50%, demà hem de completar l’altra meitat. Ens ha sorprès la rapidesa de la prova, però ja és el que buscàvem amb un grup escapat i un pilot. La intenció és que el nivell i importància de les nostres curses vagi pujant i es converteixin en referents. És un bon primer pas”, explica el president de la Unió Ciclista, Antoni Soler.

El podi l’han completat el sub23 Kristians Belohvosciks, que s’ha colat al rànquing elit, i Tomás Miralles que ha acabat en tercer lloc. La competició per equips se l’ha endut l’equip del guanyador Smirnov, el Tortosa Baix Ebre. Els sabadellencs David Domínguez i Raúl Rota han finalitzat el Joan Escolà en cinquena i sisena posició, respectivament. Demà, torn del 94è Campionat de Sabadell on un dels ciclistes es coronarà com a campió del Xallenge ‘Ciutat de Sabadell’ que unifica les dues proves de la UCS.

FOTOS: LLUÍS FRANCO