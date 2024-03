Jornada de portes obertes per conèixer les noves instal·lacions de la Societat Coral Colon

La inauguració oficial encara no té data, però la Societat Corol Colon ha celebrat aquest dissabte una jornada de portes obertes de les noves instal·lacions, just al costat de la seu històrica, a l’avinguda Onze de Setembre, aprofitant una competició infantil d’escacs.

Socis, veïns del barri de la Creu Alta i fins i tot l’alcaldessa, Marta Farrés, i la regidora d’Esports, Montse Gonzàlez, han pogut conèixer de ben a prop la segona casa de la Societat Coral Colon, un projecte liderat pel president, Lluís Figueras, qui estava orgullós d’aquest gran pas endavant que permet modernitzar l’entitat en tots els àmbits i dotar de les màximes facilitats per la pràctica d’aquest esport.

El torneig era classificatori per a la final del Campionat de Catalunya d’escacs per edats i ha reunit un total de 160 nens, no només de la nostra ciutat sinó de diferents poblacions. Els familiars dels jugadors han donat un gran ambient a la cita i gairebé 500 persones han pogut conèixer les instal·lacions del club sabadellenc. Queden només alguns petits detalls per poder anunciar la data de la seva inauguració.

