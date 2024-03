El projecte comunitari A-Porta ha arribat a Campoamor i Espronceda. De juliol a desembre del 2023 les persones enquestadores de la iniciativa, les picaportes, van recórrer els carrers d’aquests dos barris centrant-se, en aquesta ocasió, en qüestions com ara la solitud no desitjada o no volguda de les persones grans. Tot i aquest punt inicial de partida, el porta a porta també ha permès abordar aspectes relacionats amb les condicions de l’habitatge i l’eficiència energètica de les llars, la diversitat social o la seva percepció del barri.

De la mà de les associacions veïnals d’Espronceda i Campoamor, es va fer una selecció de 702 habitatges a visitar amb la intenció de realitzar qüestionaris en format entrevista. El 71% de llars han obert la porta (499 domicilis) i s’han realitzat un total de 359 entrevistes.

Un dels objectius del programa, tal com ha afirmat la regidora d’Acció Social, Laura Pineda, és transformar els barris des de la cohesió social, fer una diagnosi de la situació i ser un canal d’informació que arribi al veïnat posant a la seva disposició tots els serveis municipals i de les entitats. En aquest sentit, ha explicat que les dades obtingudes constitueixen el “punt de partida” per a l’estratègia que el consistori està dissenyant per lluitar contra la solitud no volguda.

En què consisteix?

A-Porta és un projecte d’acció comunitària inclusiva per contribuir en la millora de les necessitats socials i la qualitat de vida als barris. En aquest cas, s’ha portat a terme als barris de Campoamor i Espronceda i és una iniciativa de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), que s’ha desplegat amb l’Ajuntament de Sabadell, la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) i l’Associació de Veïns de Campoamor i Espronceda.

Foment de les relacions amb agents locals

El programa pretén ajudar a detectar problemàtiques de forma preventiva sobre aspectes relacionats amb la qualitat i condicions de vida (salut, pobresa, violència masclista, ocupació, etc.), alhora que aporta informació i solucions a petites demandes de la població on intervé. El projecte resulta molt útil en la relació amb els agents locals, públics o privats, per resoldre de forma coordinada temàtiques que son d’interès per al veïnat.

Les visites les porten a terme els picaportes, que són persones del mateix barri, compromeses amb l’entorn. La seva tasca és donar la informació relacionada amb la seva missió, però també escoltar les persones per després traslladar-los informacions que els poden ser d’utilitat, com recursos municipals o d’altres administracions. Aquesta vegada, les persones picaportes han estat un equip de set membres que han dedicat 35 hores mensuals a les visites.

Durant la presentació dels resultats d’aquesta primera fase del projecte, la regidora del Districte 6è, Mar Molina, ha subratllat que la millora de la qualitat de vida de la ciutadania passa per tenir “un espai públic net, agradable i on s’han de fer inversions”, però també és molt important, ha destacat, la convivència i la cohesió social dels veïns.

Solitud no desitjada

Un dels eixos inicials d’aquesta fase del projecte era fer una diagnosi de la solitud no desitjada i la pobresa energètica en aquests dos barris. Del total de 227 dones entrevistades, 34 hi viuen soles, mentre que en el segment d’homes, 25 hi viuen sols d’un total de 132 entrevistats. La resta de persones viu acompanyada, sigui en parella, amb familiars o altres persones amb les quals comparteixen la llar.

Les persones majors de 60 anys solen estar ben ateses i acompanyades de fills, familiars o persones cuidadores que, o bé viuen amb elles o realitzen jornada laboral diària amb les mateixes. Entre els dos barris, sumen un total de 36 persones grans que viuen soles.