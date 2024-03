El Club Natació Sabadell masculí de vòlei frega la permanència virtual

Partidàs i permanència virtual a la Superlliga2 com a premi. Així es podria resumir la victòria del Club Natació Sabadell davant el Vòlei Barça per un contundent i inapel·lable 3-0 (25-20/25-20/25-17). Amb el suport d’una grada totalment entregada, el conjunt de Roberto Pozzato va passar per sobre del seu rival, oferint una autèntica exhibició de joc i efectivitat.

L’inici del duel ja va ser una mostra clara. Els sabadellencs van sortir molt endollats i van distanciar-se en el marcador fins al 12-7. El conjunt blaugrana va acostar-se, però després d’un temps mort demanat pel tècnic nedador, els locals van recuperar l’avantatge (21-16) per sentenciar el primer set amb un 25-20. En el segon, el Club Natació no volia sorpreses i va mantenir el seu gran d’intensitat (9-5). Els jugadors entrenats per Fredy Mosquera (10-9) i semblava que podria capgirar la truita. De nou va ser clau un temps mort demanat per Pozzato per tornar a la dinàmica positiva i anotar-se el set també per 25-20.

El tercer set va començar igualat, però els sabadellencs van mostrar un joc molt seriós, aconseguint marxar fins al 20-10. Van funcionar molt bé les tres facetes del joc: recepció, col·locació i l’atac. De fet, no va donar opció al Vòlei Barça amb un 25-17. Aquests tres punts signifiquen un pas de gegant i gairebé definitiu per assegurar-se la permanència matemàtica a la Superlliga. Lògica l’alegria i eufòria dels nedadors que ho van compartir amb els nombrosos aficionats que van donar un ambient espectacular al pavelló.

El femení cau a Bordils

Derrota del sènior femení de Primera Nacional a la visita al pavelló de l’Handbol Bordils per 3-1 (24-26/25-17/25-15/25-20). En un primer set molt igualat, les jugadores entrenades per Xavi Perales van imposar-se per la mínima (24-26). En el segon set, les gironines, amb molta motivació, van reaccionar amb un 25-17 que va iniciar la remuntada local.

En el tercer set, el H. Bordils va mostrar-se molt superior (25-15) i en el quart set, tot i la millora en el joc de les sabadellenques, va consumar-se la derrota per 25-20. Toca continuar treballant, per acabar la lliga en la zona alta de la taula.