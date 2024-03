Josep Moré (TEXFOR), sobre les mesures per sequera: “La supervivència de la indústria està en risc”

La Comissió de Transició Ecològica de la Cambra de Comerç va celebrar, aquest passat dimecres, la primera reunió de la legislatura (2024-2027), amb la presència dels set membres i els assessors de la Comissió presidida per Eulàlia Planes. En aquesta primera trobada, l’entitat presidida per Ramon Alberich va comptar amb el director general d’Aigües Sabadell i Grup CASSA, Lluís Jordan, i del vicepresident de TEXFOR, Josep Moré, per tractar la situació actual de la sequera, possibles solucions i l’impacte que ja està tenint avui dia, principalment, en la indústria tèxtil.

Amb les reserves dels embassaments de les conques internes al 14% i en previsió, segons Jordan, “d’entrar en emergència II entre el maig i el juny”, el director general va alertar que “de sequeres en tindrem més, i més amb el canvi climàtic. S’havia de venir amb els deures fets, i aquests fa temps que no s’han fet”, recordant les darreres inversions catalanes en aquesta matèria, la darrera el 2013, amb la posada en marxa de l’estació de regeneració d’aigua (ERA) de Vila-seca i Salou. Precisament, Jordan va remarcar la importància de la regenerada –a Sabadell, amb qualitat 1.1–per evitar més episodis de possibles restriccions, si bé és cert que “a Sabadell s’han fet els deures, i en el cas que s’acabés entrant en emergència 2, Sabadell està per sota els 180 litres per habitant”.

En aquesta línia, Jordan va compartir amb els presents els projectes que té en marxa Aigües de Sabadell, amb l’objectiu el dia de demà de poder tenir una malla per al subsol de la ciutat amb aigua regenerada, posant d’exemple el cas d’èxit del Cercle Sabadellès 1856, entitat esportiva pròxima a l’EDAR de Sant Pau de Riu-sec que ha aconseguit reduir dràsticament els consums d’aigua potable gràcies a la connexió de la xarxa d’aigua regenerada. “Estem en un context de canvi estructural. La voluntat és fer extensiva aquest ús d’aigua regenerada perquè sigui més fàcil connectar-se per a qualsevol indústria”, va afegir el regidor de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Sabadell, Eloi Cortés.

Amb aquest escenari, i amb la urgència de fer inversions en la construcció de noves plantes de tractament de l’aigua –dessalinitzadores o depuradores–, Jordan va explicar que des de finals d’any, Sabadell ja paga un 30% més a l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL). Un encariment de preus que tard o d’hora tindrà un nou impacte a la indústria.

L’impacte a la indústria: “Ja venim molt tocats de la Covid”

L’entrada en la fase d’emergència per sequera obliga les indústries a reduir el 25% el seu consum d’aigua. Una mesura d’estalvi per fer front a la sequera que posa en risc el futur de l’activitat productiva. Sobre aquest aspecte, l’empresari tèxtil i vicepresident de TEXFOR Josep Moré va alertar dels riscos assegurant que “podem reduir un 3%, però un 25% és moltíssim. Estan posant en risc de supervivència la indústria, i si s’han d’aplicar ERTO, això és la mort d’una indústria”. Finalment, Moré va reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua –van declinar la participació en la reunió d’aquest dimecres– “col·laboració, diàleg i flexibilització de les mesures” per poder fer front a la complicada situació de les indústries.