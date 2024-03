El Sabadell necessita refer-se davant la Cultural Leonesa per continuar fora del descens

El Sabadell s’enfronta aquest diumenge (16 h) a la Cultural Leonesa a la Nova Creu Alta amb l’objectiu de refer-se de l’ensopegada a Las Llanas i mantenir-se fora de la zona de descens. Després d’enfrontar-se al conjunt lleonès i el Deportivo a Riazor, s’entrarà en la recta final de les 10 últimes jornades, quan es decideix tot, com apuntava sempre Luis Aragonés. Per això el duel d’aquesta jornada 27 adquireix una gran transcendència, per arribar-hi amb confiança i… un coixí sobre el descens. Tots els rivals directes hauran jugat el dissabte.

Óscar Cano i els seus jugadors volen passar pàgina del 3-0 encaixat a Sestao i recuperar la bona dinàmica. “Aquest equip ha rebut tantes garrotades aquesta temporada que ja ha fet un call. Sap remuntar i el veig mentalment preparat per afrontar la part més decisiva de la temporada”, ha explicat el tècnic granadí.

Prefereix veure el got mig ple i insisteix a donar valor a tot el que s’ha assolit en poques setmanes. “Malgrat l’últim resultat, continuem fora de la zona de descens. Els jugadors s’ho han guanyat a pols. Tothom hauria signat aquesta situació que segurament no esperava ni el més optimista quan estàvem enfonsats a la taula. Jo vaig acceptar el repte perquè estava convençut que es podia revertir la situació. Ara ja lluitem de tu a tu amb tothom”.

De totes maneres, és conscient que vindran encara moments difícils. Per exemple, el partit d’aquest diumenge. “La Cultural no només aspira al play-off sinó que encara pot lluitar pel títol. L’únic que ha canviat és que últimament no té la mateixa eficàcia i no acompanyen els resultats, però és un equip amb molts recursos i difícil de fer-li ocasions”.

Carles Salvador i Moyano, a disposició

La infermeria comença a buidar-se després d’unes setmanes molt complicades. Óscar Cano ha confirmat que Carles Salvador i Antonio Moyano ja estan a la seva disposició, però el segon tindria més risc de recaiguda. En canvi, Amelibia continua de baixa i Raúl Baena, amb molèsties al genoll, és molt dubtós.

D’altra banda, el tècnic ha quedat encantat de la seva visita al CESInclusiu aquesta setmana. “Una experiència molt positiva, feia temps que no sentia una sensació tan especial. Són un exemple de cohesió, tant els jugadors com els monitors i entrenadors”.

Cultural: 7 jornades sense victòries

Del lideratge a veure’s fora del play-off. La Cultural Leonesa no guanya des de l’1-0 al Deportivo del 14 de gener. Set jornades consecutives en les quals ha sumat cinc punts de 21: cinc empats i dues derrotes. El seu tècnic, Raúl Llona, arriba molt qüestionat encara que des del club s’ha volgut llançar un missatge de màxim suport durant la setmana.

Un al·licient afegit és la presència de tres exarlequinats (Aleix Coch, Aarón Rey i Muguruza) a més del retorn de l’exdirector esportiu José Manzanera a la Nova Creu Alta després de la seva destitució a principis de la temporada 21/22. A les últimes jornades, Aarón i Muguruza han perdut protagonisme a l’onze mentre l’Aleix ha jugat per la sanció del central Quique Fornos, que ja tornarà davant el Sabadell.

Lluny del Reino de León, la ‘Cultu’ ha guanyat tres partits: Fuenlabrada (0-1), Ponferradina (1-2) i Lugo (0-3). La lesió de Santi Samanés, encara el màxim golejador de l’equip, li ha fet perdre poder ofensiu. De fet, el conjunt lleonès ha marcat dos gols menys (24) que l’equip arlequinat. Això sí, també és dels menys golejats, amb 20.

Últim antecedent de lliga: 74/75

El 2009 és l’últim any que va aparèixer la Cultural Leonesa per la Nova Creu Alta. Era l’anada del play-off. Va acabar 1-1 i després el Sabadell s’imposaria al Reino de León. Van tornar-se a trobar en l’atípic play-off de Marbella, també amb victòria arlequinada als penals. En la competició de lliga, no s’enfronten des de la 74/75: 4-1. Mai ha guanyat la Cultural a Sabadell: sis triomfs locals i dos empats.

L’àrbitre de Barreiro

Com a curiositat, la designació arbitral: l’asturià Garcia Riesgo va protagonitzar una polèmica actuació a Barreiro davant el Celta Fortuna (4-2), amb dos expulsats arlequinats i dos penals en contra. Un dels assistents és el que va ensenyar la vermella a Raúl Baena al Johan Cruyff per la famosa ampollar d’aigua i li van caure sis partits de sanció. Per afegir una mica de salsa.