Sabadell té una àrea d’esbarjo per cada mil gossos, una ràtio inferior a les grans ciutats catalanes

Sabadell disposa d’una àrea d’esbarjo per cada mil gossos. A la ciutat hi ha censats 11.871 gossos –uns registres aproximats, perquè no tots els propietaris registren els seus animals, malgrat que és obligatori– i tretze zones per a gossos o espais on poden caminar deslligats. Una ràtio que és inferior a la resta de les grans ciutats catalanes, a excepció de Terrassa (que no arriba a tenir ni una sola àrea –0,79– per cada mil gossos). A la ciutat veïna hi viuen 16.397 gossos i disposen de les mateixes zones habilitades per a aquests animals que a Sabadell.

A l’altre extrem es troba Badalona, amb 22 àrees i una en construcció per a 15.767 gossos. El que equival a 1,4 espais per cada mil animals. A Barcelona, amb 172.971 gossos censats, es disposa de 222 punts per deslligar-los; 1,2 per cada mil.

Un dels municipis catalans que té un gran gruix de zones habilitades és Esplugues de Llobregat que, tot i tenir només una cinquena part de la població de Sabadell, disposa d’un 32% més d’espais per a gossos (19).

Una nova àrea al Centre?

Si bé les diferències entre els grans municipis no són gaire accentuades, propietaris de gossos de Sabadell reclamen una nova àrea al Centre com a mesura “urgent” per cobrir “una demanda molt important”. A la nostra ciutat hi ha tretze àrees específiques per a aquests animals: nou zones tancades i quatre espais compartits amb vianants on es poden deixar lliures els animals.

Però al barri del Centre no hi ha cap zona habilitada i els propietaris de gossos de la zona defensen habituar un espai per deslligar els gossos i ho han reclamat a l’Ajuntament a través d’una recollida de signatures. I és que des del consistori van assegurar al Diari que ja s’està plantejant un projecte per a remodelar la plaça Laietana, una zona propera al Centre, i que contempla precisament una àrea d’esbarjo per a gossos, una petició que els veïns fa uns anys que persegueixen.

L’associació Propietaris de Gossos Sabadell i la Brigada Animal Sabadell, de fet, coincideixen en la importància de destinar espais per a la socialització i l’oci dels cans, i defensen que “no caldria construir nous espais”, sinó que plantegen habilitar més zones d’ús compartit: zones on els animals poden caminar deslligats, però que no sigui un espai tancat ni exclusiu per gossos.

Una opció intermèdia serien els correcans, una alternativa que s’impulsa a municipis com l’Hospitalet del Llobregat o Barcelona, i són espais més grans que els pipicans on s’incorporen elements com ara agilities. Un dels correcans que s’ha instal·lat a l’Hospitalet del Llobregat supera els 3.000 metres quadrats, el que equivaldria a la meitat de l’estadi de la Nova Creu Alta i el doble de l’àrea de gossos del parc del Taulí (de 1.424 metres quadrats).