A Sabadell, hi ha escolaritzats entre el segon cicle d’educació infantil (I3, I4 i I5) i l’etapa obligatòria (primària i ESO) més de 29.900 alumnes, segons els registres municipals d’inici de curs. Un 23,3%, quasi un de cada quatre dels alumnes, tenen assignada una beca menjador. El que equival a 6.974 alumnes –en xifres a 1 de març, que a final de curs poden haver augmentat–, repartits en centres públics i concertats. Aproximadament, un 55% de les famílies reben la prestació de forma 100% finançada i la resta en un 70%. És responsabilitat de l’Ajuntament de Sabadell finançar el 30% que no cobreix el Consell Comarcal del Vallès Occidental en aquest tipus de beca parcial.

El nombre de beques atorgades al municipi augmenta any rere any. Aquest curs, se n’han autoritzat quasi 200 més que el curs passat; i 500 més que fa dos cursos. Actualment, un 30% de les ajudes menjador que autoritza el Consell Comarcal arreu del Vallès Occidental són a Sabadell. També a la comarca creix el nombre d’alumnes amb beca menjador: en els darrers cinc cursos, del 18-19 al 23-24, s’ha passat de 16.549 ajuts a 23.537. El que representa un increment del 30% a la comarca.

Menors en risc de pobresa

Un de cada quatre menors de Sabadell es troba en risc de pobresa, segons el darrer informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental (2022). Es tracta de joves que viuen a llars amb rendes inferiors als 16.043 euros i que han de fer mans i mànigues per arribar a final de mes. El risc de pobresa entre els infants i adolescents de la nostra ciutat està per sobre de la mitjana vallesana (20,3%).

Més de 9.000 sol·licituds a Sabadell

No totes les sol·licituds per rebre aquesta concessió en l’àpat escolar es resolen favorablement. De les 9.066 sol·licituds rebudes a Sabadell, quasi 2.100 han estat desestimades. Un gruix petit, directament, no es processen per irregularitats amb l’Agència Tributària. Les que sí que passen a revisió, han de garantir un seguit de condicions per a ser concedides. En la majoria de les peticions desestimades, la família supera la renda familiar mínima establerta. El segon motiu més freqüent és superar el capital mobiliari permès. En alguns casos, tot i que de forma més puntal, la família no rebrà finalment la beca per superar el llindar de finques urbanes o el volum de negoci que marquen les bases reguladores.

En el cas de Sabadell, les beques es reparteixen en un 73,5% a centres públics i en un 26,5% en escoles concertades. En xifres de l’any passat, Sabadell és el segon municipi de la comarca que reparteix més ajuts de menjador a centres de titularitat concertada, només per sota de Sentmenat. Una desena de municipis del Vallès –entre els quals, Sant Quirze i Badia– reparteixen el 100% de les beques menjador a escoles públiques.