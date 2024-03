S’intensifiquen els controls de velocitat als carrers de Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra, intensifica a partir d’aquest dilluns i al llarg de tota la setmana -fins al pròxim diumenge- els controls de velocitat a la xarxa viària de la ciutat. Els agents es desplegaran per diferents punts, especialment en les zones de més trànsit.

La campanya d’aquesta setmana respon a la voluntat expressada fa uns dies pel consistori, que va anunciar que el cos sabadellenc tindrà el doble d’agents destinats a trànsit a partir d’ara. L’objectiu, segons va detallar l’alcaldessa, Marta Farrés, és reduir les conductes perilloses al volant. Per això, es faran més controls de velocitat, de consum d’alcohol i de drogues, i es vigilarà de prop l’ús del telèfon mòbil en els vehicles.

Més accidents greus

Segons dades de la darrera memòria policial a Sabadell, el 2022 es van tramitar 2.860 denúncies per excés de velocitat a les vies de la ciutat. En global, les denúncies de trànsit -per qualsevol infracció- van caure fins a les 21.781, gairebé 8.000 menys que un any abans. En la mateixa línia, les incidències a les carreteres van passar de 9.763 el 2021 a les 8.362 del 2022. Amb tot, els accidents de trànsit greus van créixer un 48% entre 2021 i 2022, l’últim any amb registres en el cos local. El 2023 hi va haver tres morts en sinistres dins de la ciutat, la xifra més alta dels darrers cinc anys.

Ara, els agents posaran la lupa en un aspecte clau per evitar accidents com és la velocitat al volant. De fet, en els últims cinc anys, la Policia Municipal ha incrementat la xifra de cinemòmetres a la seva disposició, fet que mostra la voluntat d’augmentar la vigilància a la xarxa viària.

Campanya contra el consum de drogues al volant

En paral·lel, la setmana passada el Departament d’Interior de la Generalitat va presentar la campanya de conscienciació ‘Dalt del cotxe, 0’0’. Durant la durada d’aquesta -al llarg d’aquest mes-, dos cotxes fúnebres amb la inscripció recorreran diferents punts de Catalunya per sensibilitzar sobre el perill de consumir alcohol i drogues en la conducció. Més d’un 30% dels accidents són provocats per un conductor que ha begut o consumit drogues o psicofàrmacs.