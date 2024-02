La Policia Municipal de Sabadell tindrà el doble d’agents destinats a trànsit a partir d’ara, amb l’objectiu de reduir les conductes perilloses al volant. Es faran més controls de velocitat, de consum d’alcohol i de drogues, i es vigilarà de prop l’ús del telèfon mòbil en els vehicles. Els accidents de trànsit greus van créixer un 48% entre 2021 i 2022, l’últim any amb registres en el cos local. El 2023 hi va haver tres morts en sinistres dins de la ciutat, el màxim dels últims cinc anys.

El reforç a trànsit forma part d’una ampliació progressiva d’agents de la Policia Municipal de Sabadell. Segons explica l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, hi haurà 270 policies l’estiu del 2026, trenta per sobre la plantilla actual. Els primers a arribar seran els 20 futurs agents que començaran el curs 2024-2025 a l’Escola de Policia de Catalunya.

“Tindrem més policies que mai a la ciutat”, ha destacat Farrés en una visita conjunta a Can Marcet amb els tinents d’alcaldessa Montse González, Mar Molina i Adrián Hernández, responsable polític de la Policia Municipal, i de l’inspector Daniel Corral. La xifra més alta d’agents dins del cos fins ara es va produir en el mandat anterior (2019-2023).

Control a temps real per saber els punts calents

A banda de duplicar la plantilla –i, per tant, la vigilància– del trànsit, la Policia Municipal crearà dues unitats noves: la de proximitat, per a tenir contacte directe amb veïns, comerços i entitats, com fa l’OAC de Mossos d’Esquadra, i unitat d’anàlisi de dades, que identificarà punts calents a la ciutat a través de geolocalització dels delictes i de les càmeres instal·lades a la central de comandament, tot a temps real. “Volem respondre millor a les demandes ciutadanes”, ha afirmat Farrés. Tots els canvis s’aplicaran a partir de l’1 d’abril.

Els punts més problemàtics actualment tenen a veure amb la mobilitat –entrades i sortides de les escoles, per exemple– i la seguretat viària, que correspon a la Policia Municipal. “Hem d’entomar les competències pròpies amb tota la força”, ha assenyalat l’alcaldessa, que també ha explicat que ha demanat al conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, més mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sabadell, que inclou la ciutat i els municipis de la rodalia.

Continuarà ampliació