Té el que té un poble qualsevol: una gran plaça, carrers i molts comerços –banc, farmàcia, súper, forn, joieria–. També hi ha un bar i una discoteca, i fins i tot comissaria i jutjats. El soterrani de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès, amaga el bulevard, la ciutat en miniatura on es formen els futurs policies. Per aquí han passat més de 30.000 persones des de 1985, entre els quals hi ha els vint nous agents dels Mossos d’Esquadra i a la Policia Municipal de Sabadell que han començat les pràctiques fa unes setmanes.

El bulevard és una prova de foc per als alumnes, que han de demostrar que poden respondre a qualsevol emergència com toca i a temps. Poden topar amb tota mena de situacions que es trobaran quan patrullin pel món real: furts, atracaments, discussions que acaben a les mans, tràfic de drogues… Els incidents s’han de resoldre en un màxim de 20 minuts i es poden produir en qualsevol racó dels 2.000 metres quadrats que té l’equipament.

“Hi ha hagut una discussió a la benzinera de la ronda d’Europa número 12”. Són les 11.30 h. La ràdio avisa dos agents d’un incident greu. Un noi està assetjant la seva exparella, que treballa a l’establiment davant de tres clients. Un d’ells truca a la policia. En arribar, els agents assisteixen a la noia, que ha estat agredida. Els agents es reparteixen: una tracta de tranquil·litzar la víctima, que pateix un atac d’ansietat, mentre l’altre reté l’agressor. L’home, que s’ha saltat les ordres d’allunyament i de no comunicació vigents, es resisteix. La policia l’emmanilla com pot a un extrem de la gasolinera.

“Volem que siguin empàtics i propers”

A una certa distància, un psicòleg, un instructor i un comandament de Mossos observen l’escena, que també es grava en vídeo. El tribunal valora si saben identificar el delicte, quan i com s’ha d’intervenir, si poden contenir i emmanillar correctament… A part dels bàsics, també tenen en compte com tracten les persones involucrades.

Des d’aquest curs, aprovar l’assignatura de Drets Humans és obligatori per superar la formació. Tant els Mossos com els cossos de policia local volen passar pàgina d’alguns episodis de mala praxi i es volen assegurar que els policies tenen valors a banda d’autoritat. “Volem que siguin empàtics i propers, que sàpiguen comunicar i treballar en equip”, assegura la comissària en cap de l’Escola de Policia de Catalunya, Cristina Manresa, que remarca l’actitud dels agents ha de ser exemplar en un context de “crispació social”.

Els temps han canviat, també per als cossos policials, que ara han de fer front a delictes que es veuen–com els de caràcter sexual i les violències masclistes– i d’altres que s’amaguen darrere les pantalles: “Se’ls ha de formar en ciberseguretat i cibercrim per poder fer front a la nova realitat delinqüencial de Catalunya”, sosté la comissària. Només a Sabadell i a la seva àrea propera, es van rebre 3.540 denúncies per estafes l’any 2022. La majoria van ser online, via phishing, smishing o modalitats similars.

Tir, autodefensa i manilles

L’escola de Policia va més enllà del bulevard. Els futurs mossos i policies municipals reben coneixements teòrics, però gran part de la formació és pràctica. “La majoria dels que arriben no coneixen la tasca de la policia. Són ciutadans qualsevol i el que saben és el que han vist les pel·lícules”, constata el sotsinspector de l’Àrea d’Instructors de Mossos d’Esquadra, Daniel Herraiz.

Un dels espais de referència de l’ISPC és el pavelló central. Desenes d’alumnes, tots vestits de blanc, fan pràctiques d’autodefensa personal i contenció. També aprenen a identificar i escorcollar a un sospitós d’un delicte, i a emmanillar-lo, si és necessari. En la pràctica del dia, practiquen com actuar davant d’un individu que porti droga a sobre. Furgen amb compte i li troben un porro. “És una sanció o una infracció administrativa?”, pregunta l’instructor.

A uns metres del pavelló hi ha la sala de tir, on els alumnes aprenen a manipular armes de forma controlada. Disparen amb pistoles i subfusells a una distància de set metres respecte a l’objectiu, una diana amb forma de persona. El repte és d’agilitat i punteria: han de demostrar que poden canviar d’arma curta a llarga en mil·lèsimes de segon i que encerten al tors de la figura. “És un coneixement que els servirà per a situacions molt excepcionals, límit, de vida o mort”, assenyalen els instructors.

Tant el tir, com la prova del bulevard i l’assignatura de Drets Humans són selectives, és a dir, s’han d’aprovar per poder accedir acabar exercint de policia. Per això, no tots els que comencen, se’n surten: el 92,7% dels alumnes de l’última promoció, la que va acabar l’agost passat, van passar el tall. 1.245 de 1.342 futurs mossos i policies municipals. “El secret és ser disciplinat i constant”, explica el Roger, graduat en la 35a promoció i que tot just ara acaba el seu primer any de pràctiques. El més difícil? “El bulevard, és clar”.

Fotografies: Víctor Castillo