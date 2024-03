Mor un treballador de DHL a Santa Perpètua després d’un accident laboral

Un treballador de la planta de DHL Parcel a Santa Perpètua de Mogoda va morir la setmana passada després de patir un accident laboral. CCOO ha denunciat que el xofer de la companyia “va sofrir un aixafament estant a l’espera de finalitzar la càrrega per iniciar la seva ruta” el 5 de març. L’empleat va ser traslladat a l’Hospital Taulí de Sabadell i va morir el 8 de març en “no poder superar les lesions sofertes per l’accident”. El sindicat ha emès un comunicat crític amb l’empresa on diu que mesos abans ja havien posat en coneixement de la Inspecció de Treball els “riscos als quals estaven exposats” com ara col·lisions, atropellaments o aixafaments. A més, també van denunciar riscos agreujats per les obres d’adequació de l’espai.

Fonts dels Mossos d’Esquadra han confirmat l’accident del passat dia 5 a les instal·lacions de l’empresa i que com en tots els sinistres laborals greus o amb víctimes mortals va obrir diligències i les va enviar al jutjat, a més d’informar a Inspecció de Treball i a la Fiscalia.

Crítiques a la companyia

“L’empresa ja estava avisada i des del comitè de seguretat i salut no es va implantar cap mesura preventiva correctora per a evitar-los”, ha subratllat CCOO en el seu escrit. La família exigirà assumpció de responsabilitats a les parts implicades, segons afegeixen els sindicalistes, que envien el “més profund condol” als familiars i amics “en aquesta situació tan terrible”.

El sindicat critica la “falta d’humanitat” de l’empresa que no va informar a la família de l’accident en el moment, “fallant qualsevol protocol de comunicació i assabentant-se per tercers del succeït”. Alhora, agraeixen al serveis d’emergències i a l’Hospital Tauli “la celeritat, dedicació i esforços per a intentar salvar la vida” de la víctima.

CCOO afegeix que estan “a l’espera de l’aplicació de mesures correctores el més aviat possible dels protocols fallits, així com de les mesures preventives pertinents perquè aquest sigui l’última desgràcia” que pateix la planta.

En aquest sentit, l’organització ha estès les crítiques també a Inspecció de Treball, tot afirmant que “si la tramitació de les denúncies es fessin amb celeritat, es podrien salvar vides”.