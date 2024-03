El primer Open Lexus internacional femení irromp amb força en el Club de Tennis Sabadell

Objectiu assolit. El president del Club de Tennis Sabadell, August Serra, va posar-se entre cel·la i cel·la organitzar l’Open Internacional femení i ja és una realitat. A partir d’aquest diumenge començarà la fase prèvia i durant la pròxima setmana es disputarà el quadre definitiu de 32 jugadores que culminarà el diumenge 24 a les 11 hores a la pista central. Lexus Sabadell és el patrocinador principal i també compta amb el suport d’Anubis Barcelona, Neteges Muñoz, Greencourt i l’Ajuntament de Sabadell, amb una dotació global en premis de 15.000 dòlars.

En l’acte de presentació del torneig, August Serra ha admès que “fa dos anys que m’ho vaig plantejar com un repte personal. Érem conscients del sacrifici que significava, sobretot en l’àmbit econòmic, i ha estat possible gràcies als nostres patrocinadors als quals hem d’agrair la seva implicació. Presentem un esdeveniment d’alt nivell internacional que també estarà inclòs dins dels actes del nostre 95è aniversari”.

El president de l’entitat ha afegit que “servirà per promocionar el tennis femení, que havia quedat una mica aturat després del boom de Conchita Martínez i Arantxa Sánchez Vicario. El nostre esperit també és oferir un espectacle als nostres socis i a la ciutat perquè el torneig és de lliure accés. Volem que sigui un èxit i tingui continuïtat durant molt de temps”.

Raúl Márquez (gerent de Lexus Sabadell), Josep Maria Sanz (Anubis), Raquel Riera (Greencourt) i Belén Muñoz (Neteges Muñoz) han mostrat la seva satisfacció de participar en el projecte com a patrocinadors. “Entre el Club de Tennis Sabadell i el nostre grup Vallescar sumem 150 anys d’història i penso que aquest tàndem pot funcionar molt bé”, ha subratllat Raúl Márquez, com a principal patrocinador de l’esdeveniment.

El director esportiu de la Federació Espanyola de tennis, l’exjugador professional Javier Soler, ha destacat la transcendència del torneig sabadellenc. “Fa uns anys existia una gran diferència de competicions internacionals entre la categoria masculina i femenina. Això obligava les nostres tenistes a sortir a l’estranger. Aquesta tendència ha canviat i ara una jugadora pot disputar un torneig diferent cada setmana a l’estat espanyol, un fet molt important. Per això significa una gran satisfacció la iniciativa del Club de Tennis Sabadell, amb una participació molt alta i ben aviat podrà equiparar-se al masculí”.

El president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo, ha coincidit a subratllar el creixement de llicències del tennis femení amb dades: “Dels 1.135 tornejos internacionals que se celebren en l’àmbit internacional, un 9% es disputen a Espanya i la meitat a Catalunya. Ens hem convertit en un referent i el Club de Tennis Sabadell és un club exemplar. Tenir gairebé 50 nacionalitats representades és un gran èxit”.

La regidora d’Esports, Montse González, acompanyada de la regidora de Projecció de Ciutat i Turisme, Katia Botia, ha tornat a insistir en el fet que “Sabadell s’ha acostumat a acollir esdeveniments de primer nivell i ens sentim orgullosos. També contribueix a projectar i promocionar la ciutat i el seu comerç”.

Amb presència local

L’àmbit esportiu estarà controlat per Yolanda Clemot, com a directora del torneig. Ha explicat que aquesta primera edició tindrà 64 jugadores a la fase prèvia que es disputarà entre el 17 i 19 de març. El quadre el componen 55 tenistes classificades per rànquing, i 8 wild cards (1 per part de la RFET i 7 del Club de Tennis Sabadell). Hi haurà, doncs, una notable participació sabadellenca: Berta Ladaga, Mar Fraile, Natàlia Madrid, Anna Orlando, Ivet Sala, Mireia Sagristà i Alba Rey.

La fase final s’iniciarà el dia 19. Vint jugadores ja estan classificades per rànquing i s’afegiran 8 de la prèvia i 4 wild cards. Els partits es jugaran entre les 9 i 20 hores. Les semifinals estan previstes pel dissabte 23 (10.30 i 11.30 hores) i la gran final, el diumenge 24 a partir de les 11 hores a la pista central. També es disputarà la prova de dobles, amb un quadre de 16 parelles. La final serà el divendres 22 a les 18 hores.

S’espera un bon nivell. Un total d’11 jugadores es troben entre les primeres 500 del món en el rànquing ATP. Encara que hi haurà més presència estrangera, cal destacar dues espanyoles entre les tres primeres caps de sèrie: Carlota Martínez (número 256 WTA) i Lucía Cortez (403).