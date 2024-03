El CN Sabadell acollirà el Campionat de Catalunya de tennis taula

Aquest migdia, el Club Natació ha presentat a les seves instal·lacions de Can Llong el Campionat de Catalunya de tennis taula. L’acte ha comptat amb la presència del president del Club, Claudi Martí, de la regidora d’esports de l’Ajuntament, Montse González, i del president de la FCTT, Agustí Masip. La competició començarà el 23 de març i per primera vegada tindrà una durada de deu dies, erigint-se en el Campionat més important de la història del tennis taula català.

A l’esdeveniment competiran palistes en edat prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i sub21 en categoria masculina i femenina. Tot el torneig es disputarà al Pavelló Nord de Sabadell i s’allargarà fins al 2 d’abril. La competició es disputarà en les modalitats per equips, individual, dobles i dobles mixtes i comptarà amb la presència de més de 2000 palistes representant una cinquantena de clubs de tots els racons de Catalunya i fins i tot d’Andorra. Unes xifres d’inscrits que suposen el rècord del Campionat i que situaran Sabadell com a epicentre del tennis taula a Catalunya.

Segons ha afirmat la mateixa entitat, el CN Sabadell porta mesos treballant per acollir la competició de la Federació Catalana de Tennis Taula. El Club ha estat campió català per equips en diverses categories en els darrers anys i, enguany, tindrà diversos representants en cada una d’elles. No seran a totes les proves, però, dos dels jugadors més prometedors de l’entitat. Luca Khidasheli i Joan Barberà Soler es perdran els darrers dies de competició a l’estar convocats amb la selecció catalana per al Campionat d’Espanya d’edat escolar.

González, Masip i Martí a la presentació. /CEDIDA